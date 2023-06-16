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Польські прикордонники потрапили під обстріл із території Білорусі – ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Польські прикордонники потрапили під обстріл із території Білорусі – ЗМІ
У машині, що потрапила пд обстріл, перебували двоє офіцерів прикордонної служби
Фото: Flickr

Невідомий предмет із великою силою та швидкістю вдарив по машині офіцерів

У Польщі група прикордонників вперше зазнала обстрілу з боку Білорусі. Унаслідок цього було оголошено тривогу. Про це повідомило RMF 24.

За даними видання, інцидент стався кілька днів тому. Керівництво формування польських прикордонників подало до Сейму інформацію про міграційну кризу на кордоні з Білоруссю.

Наразі невідомо, хто саме і за допомогою якої зброї обстріляв польських офіцерах прикордонної служби.

Як пише  RMF 24, невідомий предмет із великою силою вдарив по машині прикордонників. За словами полковника Аркадіуша Тивонюка з прикордонної служби, швидкість і кінетична енергія були значними.

«Я не знаю, чи його випустили з якоїсь пневматичної гармати, але в будь-якому випадку він пробив бічне вікно машини, вилетів з іншого боку і розбив ще одне вікно. Підкреслю, що в машині перебували двоє офіцерів, що також загрожувало їхньому життю та здоров'ю», – наголосив Тивонюк.

Полковник додав, що чи не щодня в польські патрулі кидають каміння.

Від початку 2023 року польські прикордонники нарахували понад 12 тисяч спроб незаконно перетнути кордон із території Білорусі. Йдеться про громадян третіх країн світу, які прибувають до Білорусі і звідти намагаються пішки потрапити у країни ЄС. Найчастіше це громадяни Афганістану, Сирії, Іраку, Ємену та Сомалі. 

Нагадаємо, війська РФ нарощують в прикордонних із Україною регіонах кількість тактичних груп ракетних військ, через що для низки областей є загроза завдання ракетних ударів ворогом. 

До слова, на польсько-білоруському кордоні з 1 червня й до особливого розпорядження припинено пропуск вантажівок з Росії та Білорусі

Раніше Польща запровадила санкції проти 365 громадян Білорусі. Їм заборонено в'їзд до країни й загалом до Шенгенської зони. Також заморожено їхні активи.

Теги: прикордонники обстріл Польща Білорусь

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