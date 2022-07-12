Українські штурмовики понад 1700 разів ударили по позиціях та техніці окупантів

Ударна авіація вже завдала 1700 групових ударів по ворогу

Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су 24М при підтримці вертольотів Сухопутних військ продовжують надавати повітряну підтримку наземним військам

Ударна авіація Повітряних Сил щоденно знищує ворожі склади боєприпасів, скупчення озброєння та військової техніки рф. Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

«Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії, ударна авіація Повітряних сил завдала 1700 групових авіаударів по позиціях, складах, техніці та живій силі російських окупаційних військ на передовій», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су 24М при підтримці вертольотів Сухопутних військ продовжують надавати повітряну підтримку наземним військам у південних та східних регіонах України попри велику кількість ворожої ППО, яку окупанти сконцентрували на тимчасово окупованих територіях.

Зенітні ракетні війська Повітряних Сил продовжують контролювати повітряний простір, тримаючи авіацію окупантів на відстані. Протягом доби знищено одну повітряну ціль – БпЛА оперативно-тактичного рівня, яким ворог здійснював повітряну розвідку.

Ударна авіація Повітряних сил знищила склад боєприпасів ворожого угруповання військ на Південно-бузькому напрямку.

Також штурмовики та бомбардувальники уразили скупчення озброєння та військової техніки на Ізюмському та Донецькому напрямках. Знищено до тридцяти одиниць техніки окупаційних військ.

Водночас, за даними Повітряних сил, 12 липня близько 14.30 російські окупанти завдали ракетних ударів з акваторії Чорного моря. Цього разу росіяни випустили чотири авіаційні ракети класу «повітря-поверхня« типу Х-31 із винищувачів Су-30.

Нагадаємо, 10 липня повідомлялося, що на військових аеродромах Білорусі спостерігається активність авіації РФ. Зокрема, вранці прилетіли три російських Іл-76.