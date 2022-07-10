У Білорусі активізувалась російська військова авіація

На військових аеродромах Білорусі спостерігається активність авіації РФ. Зокрема, вранці прилетіли три російських Іл-76. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

«Зі вчорашнього вечора в Білорусі знову спостерігається активність вантажної військової авіації з РФ, крім літака А-50 і двох Іл-76 РФ, які прилітали ввечері 9 липня, вранці 10 липня прилетіли ще три Іл-76 РФ (два з них повторно)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі борти прилітали на військовий аеродром у Мачулищах. Зокрема:

о 05:00 з військового аеродрому «Іваново-Північний» (Іванівська обл., РФ) до Мачулищ прилетів RF-86842 і полетів о 07:00;

о 08:30 із Міжнародного аеропорту Анапи ім. В.К. Коккінакі (Краснодарський край, РФ) прилетів до RF-86048. О 10:10 борт відлетів до Іванова. Цей борт був порожнім або з мінімальним завантаженням.

Третій Іл-76 ВКС РФ з реєстраційним номером RF-78791 прилітав до Білорусі і раніше, під час активної фази війни на Київському напрямку. Цей борт приземлився о 09:45. І поки що залишається на території Білорусі, як і літак А-50, який прилетів учора ввечері.

Крім того, о 09:00 з Мачулищ відлетів білоруський Іл-76 з реєстраційним номером EW-004DE.

Нагадаємо, триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.