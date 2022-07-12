Військові розгромили в'язницю окупантів: відео звільнення українців

В ході спецоперації українські воїни звільнили п'ятьох громадян України, які перебували у полоні росіян

Головне Управління розвідки розгромило в'язницю російських окупантів на Херсонщині і вивело на вільну територію її в'язнів. Про це повідомила пресслужба ГУР.

В ході спецоперації українські воїни звільнили п'ятьох громадян України, які перебували у полоні росіян.

Серед них – військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції і троє цивільних осіб. Один зі звільнених має серйозне бойове поранення.

Наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування.

Нагадаємо, після захоплення Херсонської області російськими військами туди одразу прийшли і російські спецслужби, які залучили до «роботи» каральні органи так званих ЛНР і ДНР.

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