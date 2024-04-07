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Українські військові філігранно знищили російських десантників під Авдіївкою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українські військові філігранно знищили російських десантників під Авдіївкою
Ворожій БМП-2 з десантом вдалося прорватися в село, проте машину було негайно зупинено пілотами роти ударних БПЛА
фото: скріншот із відео

Російський штурм зупинили бійці 47 окремої механізованої бригади

Українські військові потужно зупинили російський десант, який намагався просуватися на Авдіївському напрямку на бронетехніці. Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Як стало відомо, російський штурм зупинили бійці 47 окремої механізованої бригади. Окупанти щодня намагаються за допомогою піхоти та техніки взяти населений пункт Бердичі на Авдіївському напрямку.

«Цей ворожій БМП-2 з десантом вдалося прорватися в село, проте машину було негайно зупинено пілотами роти ударних БПЛА Strike Drones Company за допомогою FPV-дрону, які ще на ходу ліквідували чотирьох окупантів. А побратими з 26-го окремого стрілецького батальйону 47-ї бригади розставили крапки над «і», розмотавши решту штурмовиків, які навіть не встигли до ладу відійти від БМП і взяти в руки зброю», – розповів Юрій Бутусов.

Нагадаємо, воїни 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Збройних сил України продовжують вести запеклі бойової дії на Авдіївському напрямку.

Крім того, воїн ЗСУ 41 день тримав підвал у Авдіївці. 

Також український воїн Ростислав із позивним «Коцик» розповів, як під час одного зі штурмів його групі вдалося захопити в полон одразу шістьох окупантів.

Раніше десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян. 

Також повідомлялося, шо десантники розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою. 

 

Теги: окупанти військові журналіст Юрій Бутусов десант відео штурм соцмережі

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