Російські війська просунулися поблизу Авдіївки – ISW

Російські війська не можуть використовувати бронетехніку для штурму Кринок через втрати великої техніки

Військові РФ нещодавно просунулися поблизу Авдіївки, починаючи тактичні атаки на двох напрямках одночасно. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція №1 – Луганська область

карта: ISW

За інформацією звіту стало відомо, що нещодавно РФ просунулася на південь від Кремінної на тлі триваючих позиційних боїв, що розгортаються уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна з початку квітня. Згідно з геолокаційними знімками, опублікованими 2 квітня, російські сили нещодавно просунулися на південь від Білогорівки (на південь від Кремінної). Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська у районі Синьківки та на захід від Кремінної в районі Тернів.

Операція №2 - Донецька область

ISW зазначає, що поблизу Бахмута 2 квітня тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін на лінії фронту на цій ділянці не було. Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали: на північний захід від Бахмута в районі Богданівки; на захід від Бахмута біля Іванівського та Часового Яру; на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки; на південь від Бахмута біля Нью-Йорка та Південного.

карта: ISW

Російські сили нещодавно просунулися поблизу Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 березня, показують, що російські сили просунулися на захід від Бердичів (на північний захід від Авдіївки) та в південній Семенівці (на північний захід від Авдіївки). Також російські війська просунулися на захід від Тоненького (на захід від Авдіївки). Український офіцер заявив, що російські війська на Авдіївському напрямку інколи починають тактичні атаки на двох напрямках одночасно.

карта: ISW

За інформацією із звіту стало відомо, що 2 квітня на ділянці кордону Донецько-Запорізької області тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

«Південна вісь»

У вівторок, 2 квітня, на заході Запорізької області тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Українські та російські джерела повідомляли про продовження позиційних боїв: поблизу Роботиного; на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного) та Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного).

Крім того, 2 квітня на східному (лівому) березі Херсонської області тривали позиційні бойові дії, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

карта: ISW

Речниця українського південного оперативного командування Наталія Гуменюк заявила, що російські війська не можуть використовувати бронетехніку для штурму Кринок через втрати великої техніки, і що російські війська проводять дві-три атаки на українські позиції на день, здійснюючи удари з безпілотників та артилерії.

Нагадаємо, що Росія захопила приблизно 305 квадратних кілометрів території України у період з першого січня по перше квітня 2024 року. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).