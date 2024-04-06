Росіяни намагалися прорвати оборону під Авдіївкою

Лише за минулу добу десантники відбили 11 атак та ворожих штурмів, знищено 16 одиниць ворожої техніки

Воїни 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Збройних сил України продовжують вести запеклі бойової дії на Авдіївському напрямку. Про це повідомляє пресслужба бригади.

Противник не залишає спроб й надалі штурмувати позиції десантників. Можливо, не так масовано, як декілька днів тому, але не вщухають артилерійські обстріли, задіяна чимала кількість безпілотних літальних апаратів різних типів, та звичайно загальновійськові підрозділи.

«Бої тривають. Ситуація залишається напруженою», – ідеться в повідомленні.

Тактика залишається незмінною: велика кількість піхоти, штурмові групи заїжджають на бойових машинах під прикриттям танків та артилерії. Також активно застосовуються безпілотні літальні апарати різних типів.

Лише за минулу добу десантники відбили 11 атак та ворожих штурмів, знищено 16 одиниць ворожої техніки, з них 10 танків, 5 БМП та 1 МТ-ЛБ.

За інформацією воїнів, упродовж кількох останніх днів відбулася, мабуть, наймасовіша спроба прорвати оборону на конкретній ділянці фронту.

«Для прориву нашої оборони використовували танки, зокрема найсучаснішу модель Т-90 та бойові машини піхоти. Проте Січеславські десантники дали потужну відсіч ворогу. Тож масштабний наступ перетворився на «операцію» з утилізації сучасної російської техніки. Не можна сказати що це було легко. Бої були жорсткі. Противник значно переважав у живій силі, але наші хлопці неймовірними зусиллями вже ж таки відбили наступ, спаливши чимало одиниць техніки і хочеться відмітити що серед неї були і танки Т-90, вартість яких за одну одиницю сягає щось приблизно 4,5 млн доларів», – сказано у повідомленні.

Так 29 березня на українські позиції намагалися зайти 36 танків та 11 БМП. Січеславці знищили 15 танків, серед яких Т90 та 8 БМП. 30 березня росіяни атакували 4 танками та двома БМП. Три танки знищено, а також обидві машин піхоти. 31 березня в атаку пішли 6 російських танків та 3 БМП, які в повному складі були виведені зі строю.

Нагадаємо, воїн ЗСУ 41 день тримав підвал у Авдіївці.

Також український воїн Ростислав із позивним «Коцик» розповів, як під час одного зі штурмів його групі вдалося захопити в полон одразу шістьох окупантів.

Раніше десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян.

Також повідомлялося, шо десантники розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою.