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Українські військові сумніваються, що Шойгу відвідав окуповані Росією території

Юрій Лящук
glavcom.ua
Українські військові сумніваються, що Шойгу відвідав окуповані Росією території
Шойгу деморалізує особовий склад армії РФ
фото з відкритих джерел

На думку українських військових, Сергій Шойгу не такий сміливий, щоб прибути на територію, де ведуться активні бойові дії

Інформація про «візит» очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу на позиції російських військових на окупованій території України потребує підтвердження, зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Не дуже довіряю, що він (Шойгу – «Главком») такий сміливий, що прибув туди (на окуповані території України – «Главком»). Але я скажу навіть більше. Його візит, людини, яка начепила погони генерала армії, не служивши навіть строкової служби в армії і якого називають «фанерним маршалом» самі військовослужбовці ЗС РФ – це радше мінус, аніж плюс. Це швидше деморалізація особового складу, ніж підтримка. Коли приїжджає цей ряжений, шапіто, то це виводить їх (окупантів – «Главком») з себе», – зауважив Череватий.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав місця дислокації російських військ в Україні, повідомило російське міністерство оборони вранці 18 грудня.

Інформація про поїздку російського міністра з'явилася рівно добу після повідомлення Кремля про візит російського диктатора Володимира Путіна до штабу, який координує дії окупантів в Україні. Кремль повідомляв, що Путін у п'ятницю провів у штабі цілий день. На кадрах, розповсюджених Кремлем, Шойгу також супроводжував Путіна.

Нагадаємо, триває 299-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

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Теги: ЗСУ Україна росія Сергій Шойгу війна

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