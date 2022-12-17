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Спостерігав за ракетною атакою? Путін провів цілий день у штабі із Шойгу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Спостерігав за ракетною атакою? Путін провів цілий день у штабі із Шойгу
Путін, Шойгу і Герасимов провели разом цілий день
фото з відкритих джерел

Диктатор заслухав доповідь про хід так званої спецоперації

Російський диктатор Володимир Путін у п'ятницю, 16 грудня, особисто побував в об'єднаному штабі, звідки відбувається контроль за так званою спецоперацією в Україні. Про це повідомляє Міноборони РФ у суботу, 17 грудня.

Як зазначають у відомстві, Путін працював в об'єднаному штабі протягом усього дня.

У інформації вказано, що диктатор ознайомився із роботою штабу, заслухав доповідь про хід так званої спецоперації, а також провів нараду та окремі зустрічі з командувачами.

Нагадаємо, 16 грудня, рашисти вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. По всій країні було запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України. 

Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Було повністю знеструмлено Харків, у місті припиняли водо- та теплопостачання. 

Втрачено 50% споживання об'єднаної енергосистеми, оголошено про надзвичайну ситуацію. 

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Теги: диктатор зупинка метро Міноборони путін рашисти столиця таксі Харків

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