Спостерігав за ракетною атакою? Путін провів цілий день у штабі із Шойгу

Путін, Шойгу і Герасимов провели разом цілий день

Диктатор заслухав доповідь про хід так званої спецоперації

Російський диктатор Володимир Путін у п'ятницю, 16 грудня, особисто побував в об'єднаному штабі, звідки відбувається контроль за так званою спецоперацією в Україні. Про це повідомляє Міноборони РФ у суботу, 17 грудня.

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Як зазначають у відомстві, Путін працював в об'єднаному штабі протягом усього дня.

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У інформації вказано, що диктатор ознайомився із роботою штабу, заслухав доповідь про хід так званої спецоперації, а також провів нараду та окремі зустрічі з командувачами.

Нагадаємо, 16 грудня, рашисти вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. По всій країні було запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України.

Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Було повністю знеструмлено Харків, у місті припиняли водо- та теплопостачання.

Втрачено 50% споживання об'єднаної енергосистеми, оголошено про надзвичайну ситуацію.