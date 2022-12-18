Шойгу на гелікоптері перевірив окупаційні війська в Україні (відео)

Шойгу заслухав доповіді командувачів про поточну обстановку

Міністр оборони країни-агресорки РФ Сергій Шойгу проінспектував угруповання російських військ, що беруть участь у війні в Україні. Про це повідомило російське міноборони у ніч на 18 грудня.

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Згідно з пресрелізом міноборони, Шойгу «здійснив обліт районів дислокації військ і перевірив передові позиції російських підрозділів», поспілкувався з російськими військовослужбовцями, заслухав доповіді командувачів про поточну обстановку та дії окупаційних військ на операційних напрямках.

На оприлюдненому відео Шойгу літав на гелікоптері.

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Інформація про поїздку російського міністра з'явилася рівно добу після повідомлення Кремля про візит російського диктатора Володимира Путіна до штабу, який координує дії окупантів в Україні. Кремль повідомляв, що Путін у п'ятницю провів у штабі цілий день. На кадрах, розповсюджених Кремлем, Шойгу також супроводжував Путіна.