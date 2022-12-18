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Шойгу на гелікоптері перевірив окупаційні війська в Україні (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Шойгу на гелікоптері перевірив окупаційні війська в Україні (відео)
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу побував на командному пункті окупантів
фото з відкритих джерел

Шойгу заслухав доповіді командувачів про поточну обстановку 

Міністр оборони країни-агресорки РФ Сергій Шойгу проінспектував угруповання російських військ, що беруть участь у війні в Україні. Про це повідомило російське міноборони у ніч на 18 грудня.

Згідно з пресрелізом міноборони, Шойгу «здійснив обліт районів дислокації військ і перевірив передові позиції російських підрозділів», поспілкувався з російськими військовослужбовцями, заслухав доповіді командувачів про поточну обстановку та дії окупаційних військ на операційних напрямках.

На оприлюдненому відео Шойгу літав на гелікоптері.

Інформація про поїздку російського міністра з'явилася рівно добу після повідомлення Кремля про візит російського диктатора Володимира Путіна до штабу, який координує дії окупантів в Україні. Кремль повідомляв, що Путін у п'ятницю провів у штабі цілий день. На кадрах, розповсюджених Кремлем, Шойгу також супроводжував Путіна.

Теги: Сергій Шойгу Україна росія окупанти війна

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