Українські військові провели масштабні навчання морської авіації



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Екіпажі вдосконалювали відпрацьовували варіанти пошуку й надання невідкладної допомоги як цивільним, що зазнали лиха, так і пілотам

До навчань залучили майже весь особовий склад морської авіаційної бригади - Міноборони

На Миколаївщині протягом п’яти днів тривали масштабні льотно-тактичні навчання морської авіації. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Морська авіаційна бригада завершила льотно-тактичні навчання, в рамках яких п’ять днів відпрацьовувала різні сценарії застосування підрозділів під час забезпечення дій сил (військ) ВМС. До навчань залучили майже весь особовий склад частини, вертольоти Мі-14, Мі-8 та літаки Ан-26», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, екіпажі вдосконалювали відпрацьовували варіанти пошуку й надання невідкладної допомоги як цивільним, що зазнали лиха, так і пілотам, їхню евакуацію пошуково-рятувальним вертольотом, скиданням спеціального човна, підйомом рятувальною лебідкою й у взаємодії з кораблем.

Одне з головних завдань, яке відпрацювали підрозділи забезпечення бригади, — розгортання по тривозі й підготовка позабазового аеродрому до прийому авіатехніки, організація повноцінного польового табору з командним пунктом, місцями для харчування, відпочинку тощо.

Кульмінацією навчань для морських авіаторів став пошук і відстеження субмарини противника з наступним завданням бомбового й торпедного ударів.

У пресслужбі також повідомили, що під час навчань відпрацювали й елементи перевезення та десантування у заданий район сил морської піхоти.

Підрозділи окремого розвідувального батальйону на вертольотах Мі-8 виконали перекидання у визначений район, де морпіхи взяли під контроль місцевість, організували оборону та провели розвідку.

Найважливішим завданням морських піхотинців було прийняти вантажі з транспортного літака Ан-26.

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