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    Події в Україні

    Українські військові провели масштабні навчання морської авіації

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    Екіпажі вдосконалювали відпрацьовували варіанти пошуку й надання невідкладної допомоги як цивільним, що зазнали лиха, так і пілотам - Українські військові провели масштабні навчання морської авіації
    Екіпажі вдосконалювали відпрацьовували варіанти пошуку й надання невідкладної допомоги як цивільним, що зазнали лиха, так і пілотам

    До навчань залучили майже весь особовий склад морської авіаційної бригади - Міноборони

    На Миколаївщині протягом п’яти днів тривали масштабні льотно-тактичні навчання морської авіації. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

    «Морська авіаційна бригада завершила льотно-тактичні навчання, в рамках яких п’ять днів відпрацьовувала різні сценарії застосування підрозділів під час забезпечення дій сил (військ) ВМС. До навчань залучили майже весь особовий склад частини, вертольоти Мі-14, Мі-8 та літаки Ан-26», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, екіпажі вдосконалювали відпрацьовували варіанти пошуку й надання невідкладної допомоги як цивільним, що зазнали лиха, так і пілотам, їхню евакуацію пошуково-рятувальним вертольотом, скиданням спеціального човна, підйомом рятувальною лебідкою й у взаємодії з кораблем.

    Одне з головних завдань, яке відпрацювали підрозділи забезпечення бригади, — розгортання по тривозі й підготовка позабазового аеродрому до прийому авіатехніки, організація повноцінного польового табору з командним пунктом, місцями для харчування, відпочинку тощо.

    Кульмінацією навчань для морських авіаторів став пошук і відстеження субмарини противника з наступним завданням бомбового й торпедного ударів.

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    Українські військові провели масштабні навчання морської авіації
    Українські військові провели масштабні навчання морської авіації
    Українські військові провели масштабні навчання морської авіації

    У пресслужбі також повідомили, що під час навчань відпрацювали й елементи перевезення та десантування у заданий район сил морської піхоти.

    Підрозділи окремого розвідувального батальйону на вертольотах Мі-8 виконали перекидання у визначений район, де морпіхи взяли під контроль місцевість, організували оборону та провели розвідку.

    Найважливішим завданням морських піхотинців було прийняти вантажі з транспортного літака Ан-26.

    Як повідомлялося, окупанти на Донбасі втретє взяли в полон українського патріота Сінченка.

    Міноборони військові навчання ВМС харчування перевезення
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