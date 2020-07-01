У Міносвіти детально пояснили, як повернути гроші за пробне ЗНО



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За участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив в середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет

Відшкодування за пробне ЗНО розпочнеться з 1 липня

В Україні з 1 липня розпочинається процес повернення коштів за скасоване пробне ЗНО.

Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти та науки.

Що потрібно знати, щоб швидко отримати кошти?

Кому повертають кошти?

Кошти повертатимуть саме тій особі, яка була зареєстрована для участі у пробному ЗНО. Ні мамі, ні батькові, а саме тим учасникам та учасницям, які були зареєстровані на тестування.

Як отримати кошти через Приватбанк?

Необхідно мати будь-яку картку в Приватбанку, оформлену саме на учасника/учасницю пробного ЗНО. Фінансовий телефон у Приватбанку повинен співпадати з телефоном, вказаним під час реєстрації на пробне ЗНО як основний.

Як дізнатись про отримання коштів?

Ті учасники, які мають картку Приватбанку, отримають SMS-повідомлення від банку про зарахування коштів на картку.

Що робити, якщо немає картки Приватбанку?

Необхідно звернутися до будь-якого відділення Приватбанку та оформити картку безкоштовно за 15 хвилин. Із собою потрібно мати паспорт або електронну ID-картку.

Якщо учасник/учасниця вже є клієнтами банку, можна відкрити віртуальну картку у Приват24, не відвідуючи відділення. Неповнолітні учасники пробного ЗНО також можуть оформити картку Приватбанку.

Коли потрібно встигнути оформити картку?

Якомога швидше. Однак якщо зараз немає змоги потрапити до банку, є час до кінця листопада – програма повернення коштів діятиме до 1 грудня 2020 року.

Що робити, якщо при реєстрації на пробне ЗНО вказано не свій телефон, а одного з батьків? Або якщо за цей час свій номер телефону змінився?

Необхідно зайти у сервіс визначення результатів на сайті УЦОЯО та змінити основний номер телефону на той, що прив’язаний до картки.

Інструкцію щодо повернення коштів також розміщено на сайті Приватбанку – з нею можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, виплата коштів, що були сплачені учасниками пробного ЗНО, має розпочатись 1 липня та може тривати до 1 грудня 2020 року.

Як відомо, 15 червня мало відбутися пробне ЗНО з української мови та літератури. Виявилося, що далеко не всі діти можуть скласти онлайн-ЗНО з української мови – у Києві і Харкові лежав сайт ЦОЯО.

Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО, яке не відбулося в пунктах тестування у зв'язку з карантином. За участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив в середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет.