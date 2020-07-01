Окупанти на Донбасі втретє взяли в полон українського патріота Сінченка



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Наприкінці травня Григорію Сінченку вдалося втекти з донецького ізолятора тимчасового тримання

Мати Григорія Сінченка побоюється, що йому загрожує фізична розправа та чергові тортури

Окупанти «ДНР» знову захопили в полон 29-річного Григорія Сінченка – бранця, якому вдалося втекти з донецького ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) наприкінці травня. Він фактично вже втретє опиняється у полоні підконтрольних Росії бойовиків.

Про це повідомила мама хлопця Тетяна Гулевська у коментарі «Радіо Донбас Реалії».

«Григорія схопили у понеділок, 29 червня. Таку інформацію надав наш адвокат, який перебуває в Донецьку. За його даними, мого сина зараз утримують на території місцевого ІТТ, але точної інформації про його місцеперебування немає», – сказала жінка.

За її словами, тиждень тому російські гібридні сили також затримали 26-річну сестру Григорія Сінченка Ольгу. Дівчину допитували з метою дізнатися інформацію про брата. Однак на зв'язок він виходив лише з матір'ю.

«Ми переживали, що Григорія могли навіть убити. Але насправді він дивом утік», - зазначила Тетяна Гулевська.

Хлопець планував повернутися на мирну частину країни, і 30 червня йому мали передати речі, необхідні для повернення. Мати Григорія побоюється, що йому загрожує фізична розправа та чергові тортури.

Як повідомлялось, 25-річного Григорія Сінченка було заарештовано в окупованому Донецьку 2 грудня 2016 року. Його звинувачували у партизанській діяльності, незаконному зберіганні зброї, підривах вишки мобільного оператора Фенікс. У грудні 2017 року Сінченко разом з 74 бранцями, яких тоді обміняли, повернувся в Україну.

У «ДНР» за партизанську діяльність проти так званої «народної республіки» його, інваліда третьої групи, піддавали пекельним тортурам. За словами матері, Тетяни Гулевської, його катували електрострумом, підвішували до стелі за викручені руки, душили, били так, що розірвалася легеня.

Здавалося б, після такого досвіду людина триматиметься якнайдалі від «ДНР». Але Григорій ще в полоні вирішив, що мусить помститися катам. Мати намагалася відмовити сина від планів помсти.

«Я людина віруюча. Я просила його простити їх, заради Христа, адже вони теж люди і можуть покаятися. Він казав: «Вони не люди, вони знущаються і б’ють заради задоволення». Він знав, на що йшов. Він пережив дуже жорстокі тортури, вмирав там «на підвалі». І тоді ще казав: якщо виживу, то вийду і обов’язково помщуся. Ти ж бачиш, скільки хлопців загинуло! Скільки у Донецьку цвинтарів, скільки по всій Україні вояків без рук, без ніг... Чому ж я повинен ховатися?», - казала жінка.

Вдруге хлопець потрапив у полон у жовтні 2019-го. У травні, як заявили в самій окупаційній адміністрації Донецька, йому вдалося втекти. Тоді матір Григорія побоювалась, що насправді сина могли убити, а видавати це за втечу.

За даними СБУ, в полоні підконтрольних Кремлю адміністрацій в ОРДЛО перебуває 214 громадян України.