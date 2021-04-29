  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Українські військові випробували самохідну гаубицю з Чехії (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Стрільба ведеться по завчасно визначених цілях з непідготовленої вогневої позиції, яку займають з ходу - Українські військові випробували самохідну гаубицю з Чехії (фото, відео)

    Стрільба ведеться по завчасно визначених цілях з непідготовленої вогневої позиції, яку займають з ходу

    Фото: АрміяInform

    Заявлені виробником характеристики гармати-гаубиці перевіряють на Рівненському полігоні

    На Рівненському військовому полігоні відбуваються випробування 152-мм самохідної гаубиці DANA-M2 виробництва Чеської Республіки. Про це повідомляє АрміяInform.

    «Озброєння проходить функційне, ходове та вогневе тестування в умовах, максимально наближених до бойового застосування, – йдеться у повідомленні.

    Заявлені виробником характеристики гармати-гаубиці перевіряють на Рівненському полігоні, який відповідає необхідним критеріям для проведення функційних випробувань у повному обсязі».

    Також повідомляється, що стрільба ведеться по завчасно визначених цілях з непідготовленої вогневої позиції, яку займають з ходу. Максимальна дальність пострілу сягає 18 км.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Українські військові випробували самохідну гаубицю з Чехії (фото, відео)
    Українські військові випробували самохідну гаубицю з Чехії (фото, відео)
    Українські військові випробували самохідну гаубицю з Чехії (фото, відео)
    Українські військові випробували самохідну гаубицю з Чехії (фото, відео)

    Напередодні під час оперативно-стратегічного збору з керівним складом Збройних сил України начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Корнійчук наголошував на потребі військ у цих самохідних артилерійських установках для забезпечення виконання завдань з відсічі збройної агресії проти України.

    Вибір зупинили на самохідних гаубицях типу DANA-M2, що наразі є оптимальним рішенням для ЗС України у співвідношенні ціна-якість-ефективність у найближчій перспективі.

    DANA-М1 є на озброєнні збройних сил Чехії, Польщі, Грузії й Азербайджану. Зразок DANA-М2 поки що не перебуває на озброєнні жодної країни. Чеська Республіка розпочала її виробництво з 2018 року та активно презентує нову модифікацію для продажу.

    Самохідна гаубиця DANA-М2, модернізована чеською компанією ExcaliburArmy у 2018 році, має тактико-технічні характеристики на рівні сучасних світових аналогів та значно перевищує за параметрами 2С3 «Акація». DANA-М2 оснащена сучасною автоматизованою (цифровою) системою керування вогнем, що дозволяє поєднати з контуром управління і розвідки в єдину систему вогневого ураження.

    Дивіться також:
    Теги: ЗСУ Чехія військові навчання військові військова техніка Україна озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies