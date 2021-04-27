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    Спецпризначенці провели антитерористичні навчання на Одещині (відео)

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    Спецпідрозділи Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції, та ЗСУ взяли участь у міжвідомчих антитерористичних тренуваннях - Спецпризначенці провели антитерористичні навчання на Одещині (відео)

    Спецпідрозділи Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції, та ЗСУ взяли участь у міжвідомчих антитерористичних тренуваннях

    Фото: ДПСУ

    Головний іспит спецпризначенці складатимуть в реальній ситуації на кордоні

    Українські спецпризначенці провели антитерористичні тренування в Одеській області. Про це у понеділок повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

    «Спецпідрозділи Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції, та ЗСУ взяли участь у міжвідомчих антитерористичних тренуваннях, які пройшли на Одещині», – йдеться у повідомленні.

    Спецпризначенці відпрацювали безпарашутне десантування, спуски з гелікоптера за допомогою бортового обладнання «Адаптер-М1», евакуацію підрозділів після виконання бойових завдань.

    Зазначається, що головний іспит спецпризначенці складатимуть в реальній ситуації на кордоні.

    До слова, українські та турецькі моряки узгодили спільні військові навчання.

    Нагадаємо, що 8 лютого президент Володимир Зеленський затвердив план допуску іноземних військових в Україну для проведення навчань у 2021 році. Іноземних військових допустять на територію України для участі в українсько-американському навчанні «Репід Трайдент — 2021», українсько-американському навчанні «Сі Бриз – 2021», українсько-румунському навчанні «Ріверайн – 2021», українсько-британському навчанні «Воріер Вотчер - 2021», українсько-польському навчанні «Три Мечі – 20212» та українсько-польському навчанні «Сільвер Сейбер – 2021».

    Раніше стало відомо, що в навчаннях Cossack mace – 2021 візьмуть учать військовослужбовці Державної прикордонної служби України. У ході маневрів відпрацьовуватиметься підвищення професійної підготовки прикордонних комендатур швидкого реагування. Всього у цих навчаннях візьмуть участь тисяча військових із пʼяти країн.

    Теги: Національна поліція України Держприкордонслужба ЗСУ Нацгвардія військові навчання Одещина військові
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