Спецпризначенці провели антитерористичні навчання на Одещині (відео)

Спецпідрозділи Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції, та ЗСУ взяли участь у міжвідомчих антитерористичних тренуваннях

Головний іспит спецпризначенці складатимуть в реальній ситуації на кордоні

Українські спецпризначенці провели антитерористичні тренування в Одеській області. Про це у понеділок повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Спецпідрозділи Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції, та ЗСУ взяли участь у міжвідомчих антитерористичних тренуваннях, які пройшли на Одещині», – йдеться у повідомленні.

Спецпризначенці відпрацювали безпарашутне десантування, спуски з гелікоптера за допомогою бортового обладнання «Адаптер-М1», евакуацію підрозділів після виконання бойових завдань.

Зазначається, що головний іспит спецпризначенці складатимуть в реальній ситуації на кордоні.

До слова, українські та турецькі моряки узгодили спільні військові навчання.

Нагадаємо, що 8 лютого президент Володимир Зеленський затвердив план допуску іноземних військових в Україну для проведення навчань у 2021 році. Іноземних військових допустять на територію України для участі в українсько-американському навчанні «Репід Трайдент — 2021», українсько-американському навчанні «Сі Бриз – 2021», українсько-румунському навчанні «Ріверайн – 2021», українсько-британському навчанні «Воріер Вотчер - 2021», українсько-польському навчанні «Три Мечі – 20212» та українсько-польському навчанні «Сільвер Сейбер – 2021».

Раніше стало відомо, що в навчаннях Cossack mace – 2021 візьмуть учать військовослужбовці Державної прикордонної служби України. У ході маневрів відпрацьовуватиметься підвищення професійної підготовки прикордонних комендатур швидкого реагування. Всього у цих навчаннях візьмуть участь тисяча військових із пʼяти країн.