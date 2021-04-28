Генсек НАТО відреагував на заяву РФ про відведення військ від кордонів України
За словами Столтенберга, НАТО зберігає потужну солідарність з Україною
Північноатлантичний Альянс вітає факт зниження напруги на кордонах з Україною, яка відбулася останнім часом, але продовжує вимагати від Росії зупинити військове нарощування та долучитися до політичного процесу з вирішення конфлікту.
Про це під час брифінгу за підсумками переговорів з прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
«В тому, що стосується України, – ми бачили, що відбулося певне зниження напруги, і ми це вітаємо. Водночас, ми проводимо дуже уважний моніторинг ситуації і розвитку подій. Ми очікуємо, що Росія завершить всі військові нарощування в Україні та навколо неї. Ми також очікуємо, що Росія долучиться, за доброї волі, до політичного процесу, тому що лише через переговори та через політичний процес ми можемо знайти політичне довготривале рішення», – сказав керівник Альянсу.
«Я говорив із президентом Зеленським нещодавно. Ми також мали (візит – ред.) міністра закордонних справ Кулеби, який був у НАТО та проінформував Північноатлантичну Раду. Союзники по НАТО підтвердили потужну політичну підтримку і практичну підтримку Україні. Вони будуть продовжувати допомагати Україні в імплементації реформ, у модернізації інституцій з безпеки й оборони. Союзники по НАТО також надають всю (необхідну – ред.) практичну підтримку та тренування для України», – додав генсек НАТО.
Він зауважив, що союзники по Альянсу дуже занепокоєні тим, що відбувалося навколо України протягом кількох минулих тижнів. Ці події, за його словами, відображають агресивний курс Росії, який спостерігається вже багато років. Росія продовжує виявляти неповагу до територіальної цілісності України та порушувати її суверенітет, намагається обмежити доступ до частини Чорного Моря та Керченської протоки.
За словами Столтенберга, НАТО зберігає потужну солідарність з Україною. Союзники глибоко занепокоєні російськими дестабілізуючими діями як в Україні, так і в усьому Євроатлантичному просторі, включаючи територію країн НАТО.
«Ми стоїмо у повній солідарності з Чеською Республікою після фатального вибуху на сховищі боєприпасів», – додав керівник Альянсу.
Напередодні Сейм Литви закликав РФ припинити провокації на українському кордоні.
Нагадаємо, на початку квітня Росія почала масово стягувати військ до кордону з Україною, а також в окупований Крим. Лише біля східного кордону України перебували понад 100 тисяч російських військових. У Росії стверджували, що це просто військові навчання, однак такі дії викликали занепокоєння в Європи та США. Міжнародна спільнота закликала РФ зменшити напруженість та почати деескалацію ситуації на кордоні з Україною.
Очільник міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що з 23 квітня Росія починає відведення військ Південного й Західного військових округів, які проводили навчання біля кордонів України і в окупованому Криму. За його словами, «цілі раптової перевірки досягнуті повністю».
За даними розвідки Міноборони, Росія тримає у бойовій готовності найманців на Донбасі. Крім того, бойовики розміщують муляжі військової техніки на лінії зіткнення.
Додамо, що за час «перемир’я» на Донбасі російські бойовики вбили 94 українських військових.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про те, що доручив очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку організувати зустріч з президентом країни-агресорки Росії Владіміром Путіним.
У Кремлі вітають бажання президента України Володимира Зеленського провести переговори з російським колегою Володимиром Путіним, але виключають обговорення питання Донбасу.
Джерело: Укрінформ