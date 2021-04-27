Українська армія має бути готова до повернення російських військ – Зеленський

Російська армія кілька тижнів бряцала зброєю біля українських кордонів

Президент Володимир Зеленський заявив, що відхід російських військ від кордонів України не означає, що українська армія не має бути готова до їх повернення.

«Ми сьогодні на Херсонщині. Бачимо наші позиції, перевіряємо готовність з точки зору техніки, наших бійців, наших бригад. Дуже важливо як на передовій, так і в резерві бачити стан наших військових, стан нашої армії – технічний і психологічний. Це важливо для того, щоб розуміти: те, що війська відходять (російські - ред.), не означає, що армія не має бути готовою до того, що може в будь-який момент бути повернення військ до кордонів нашої країни», – наводить слова Зеленського його пресслужба.

Зеленський сьогодні відвідав передові позиції військовослужбовців Збройних сил України на адміністративній межі з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим.

Нагадаємо, на початку квітня Росія почала масово стягувати військ до кордону з Україною, а також в окупований Крим. Лише біля східного кордону України перебували понад 100 тисяч російських військових. У Росії стверджували, що це просто військові навчання, однак такі дії викликали занепокоєння в Європи та США. Міжнародна спільнота закликала РФ зменшити напруженість та почати деескалацію ситуації на кордоні з Україною.

Очільник міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що з 23 квітня Росія починає відведення військ Південного й Західного військових округів, які проводили навчання біля кордонів України і в окупованому Криму. За його словами, «цілі раптової перевірки досягнуті повністю».

За даними розвідки Міноборони, Росія тримає у бойовій готовності найманців на Донбасі. Крім того, бойовики розміщують муляжі військової техніки на лінії зіткнення.

Додамо, що за час «перемир’я» на Донбасі російські бойовики вбили 94 українських військових.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про те, що доручив очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку організувати зустріч з президентом країни-агресорки Росії Владіміром Путіним.

У Кремлі вітають бажання президента України Володимира Зеленського провести переговори з російським колегою Володимиром Путіним, але виключають обговорення питання Донбасу.



