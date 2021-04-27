Сейм Литви закликав РФ припинити провокації на українському кордоні

«За» резолюцію проголосували 102 парламентарія, таких, що голосували «проти» не було, один член Сейму утримався

Сейм рішуче засуджує здійснювану РФ неспровоковану військову агресію проти України

У вівторок, 27 квітня, Сейм Литви ухвалив резолюцію про провокаційні дії Росії біля кордону з Україною, в якій засудив дії РФ. Про це повідомляє Delfi.

«За» резолюцію проголосували 102 парламентарія, таких, що голосували «проти» не було, один член Сейму утримався.

У документі сказано, що Сейм рішуче засуджує здійснювану РФ неспровоковану військову агресію проти України та інші агресивні односторонні дії, які грубо порушують двосторонні та багатосторонні угоди, а також норми міжнародного права.

У резолюції йдеться, що у Росії «немає і вона не може отримати право вето щодо членства України в НАТО, а також щодо інших прийнятих Альянсом рішень».

Документ містить заклик до Росії припинити «агресію, провокації і поширення пропаганди проти України, негайно відвести війська від кордону з Україною, привести в життя міжнародні зобов’язання, в тому числі і Мінські угоди, і повернутися до співпраці, заснованій на міжнародному праві і взаємній повазі».

Нагадаємо, на початку квітня Росія почала масово стягувати військ до кордону з Україною, а також в окупований Крим. Лише біля східного кордону України перебували понад 100 тисяч російських військових. У Росії стверджували, що це просто військові навчання, однак такі дії викликали занепокоєння в Європи та США. Міжнародна спільнота закликала РФ зменшити напруженість та почати деескалацію ситуації на кордоні з Україною.

Очільник міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що з 23 квітня Росія починає відведення військ Південного й Західного військових округів, які проводили навчання біля кордонів України і в окупованому Криму. За його словами, «цілі раптової перевірки досягнуті повністю».

За даними розвідки Міноборони, Росія тримає у бойовій готовності найманців на Донбасі. Крім того, бойовики розміщують муляжі військової техніки на лінії зіткнення.

Додамо, що за час «перемир’я» на Донбасі російські бойовики вбили 94 українських військових.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про те, що доручив очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку організувати зустріч з президентом країни-агресорки Росії Владіміром Путіним.

У Кремлі вітають бажання президента України Володимира Зеленського провести переговори з російським колегою Володимиром Путіним, але виключають обговорення питання Донбасу.