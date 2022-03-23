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    Кремль підтвердив, що окупанти не досягли цілей в Україні

    Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, вона вбиває мирне населення і бомбить міста - Кремль підтвердив, що окупанти не досягли цілей в Україні
    Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, вона вбиває мирне населення і бомбить міста
    фото з відкритих джерел

    У Путіна визнали, що місяць воюють безуспішно, але це в них такий план

    Прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков відповів на запитання журналіста про досягнення Путіним цілей в Україні після повномасштабного вторгнення.

    «Ну, по-перше, ще немає. Він ще не досяг», – передає слова «рупора Кремля» CNN.

    При цьому Пєсков стверджує, що наступ РФ в Україні «йде в суворій відповідності з планами і цілями, які були встановлені заздалегідь».

    Також Пєсков заявив, що «ніяк не може коментувати» дані про майже 10 тис. загиблих російських солдатів в Україні, які з'явилися на сайті «Комсомольської правди» напередодні.

    Нагадаємо, Кремль озвучив умову застосування Росією ядерної зброї.

    Путін перевів сили стратегічного стримування, які включають ядерну зброю, в режим особливої готовності 28 лютого.

    На російському телеканалі «Россия 1» учасники передачі пропагандиста Володимира Соловйова пригрозили країнам Євросоюзу ядерною війною. Зокрема, погрози пролунали на адресу Польщі, Німеччини і країн Балтії.

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    Теги: росія окупанти війна путін Україна населення окупація #stoprussia
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    Кремль підтвердив, що окупанти не досягли цілей в Україні