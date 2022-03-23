Кремль підтвердив, що окупанти не досягли цілей в Україні
У Путіна визнали, що місяць воюють безуспішно, але це в них такий план
Прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков відповів на запитання журналіста про досягнення Путіним цілей в Україні після повномасштабного вторгнення.
«Ну, по-перше, ще немає. Він ще не досяг», – передає слова «рупора Кремля» CNN.
При цьому Пєсков стверджує, що наступ РФ в Україні «йде в суворій відповідності з планами і цілями, які були встановлені заздалегідь».
Також Пєсков заявив, що «ніяк не може коментувати» дані про майже 10 тис. загиблих російських солдатів в Україні, які з'явилися на сайті «Комсомольської правди» напередодні.
Нагадаємо, Кремль озвучив умову застосування Росією ядерної зброї.
Путін перевів сили стратегічного стримування, які включають ядерну зброю, в режим особливої готовності 28 лютого.
На російському телеканалі «Россия 1» учасники передачі пропагандиста Володимира Соловйова пригрозили країнам Євросоюзу ядерною війною. Зокрема, погрози пролунали на адресу Польщі, Німеччини і країн Балтії.