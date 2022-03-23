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    ЄС виділив Україні 1 млрд євро на закупівлю озброєнь

    ЄС виділив Україні 1 млрд євро на закупівлю озброєнь
    фото: matrix-info.com

    Гроші Україні виділені із Європейського фонду світу

    Європейський Союз вже виділив Україні мільярд євро з Європейського фонду миру. Допомога спрямована на закупівлю озброєнь. Відповідну заяву зробив голова Євроради Шарль Мішель під час брифінгу.

    «ЄС уже виділив Україні 1 млрд євро на закупівлю озброєнь із Європейського фонду світу», – сказав він.

    Нагадаємо, на саміті лідерів НАТО, який відбудеться в Брюсселі 24 березня, буде погоджено надання Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз. Як повідомлялося, уряд Німеччини надасть Україні ще 1700 одиниць зенітного комплексу «Стріла».

    Як повідомлялося, Британія на саміті НАТО запропонує збільшити постачання озброєнь Україні. До слова, США готують санкції щодо депутатів Держдуми Росії. Також міністр оборони Данії Мортен Бьодсков заявив, що Данія готова відправити своїх миротворців до України, якщо відповідна місія буде розпочата.

    Теги: ЄС росія окупанти війна гроші Україна озброєння окупація #stoprussia
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    ЄС виділив Україні 1 млрд євро на закупівлю озброєнь