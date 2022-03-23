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    Українська фехтувальниця закликала до дискваліфікації російських спортсменів

    Олімпійська чемпіонка з оптимізмом дивиться на сумні перспективи спортсменів із країни-агресорки - Українська фехтувальниця закликала до дискваліфікації російських спортсменів

    Олімпійська чемпіонка з оптимізмом дивиться на сумні перспективи спортсменів із країни-агресорки

    Фото: Getty Images

    Ольга Харлан вважає, що має бути дискваліфікований кожен, хто підтримує війну

    Чемпіонка Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні, українська фехтувальниця Ольга Харлан висловилася за усунення всіх російських спортсменів, які підтримують війну в Україні та напад на український народ, – повідомляє Sport.ua.

    Нагадаємо, що Спортивний арбітражний суд у Лозанні остаточно відмовив Росії у вимозі перенести матч плей-оф відбору Чемпіонату світу-2022 проти Польщі на іншу дату. Матч мав відбутися 24 березня, але тепер зрозуміло, що поляки автоматично вийдуть у фінал відбору.

    Президент та головний виконавчий директор баскетбольної Євроліги Жорді Бертомеу офіційно запропонував зняти російські команди Європейського баскетбольного турніру з сезону Євроліги-2021/22 – зараз вони просто відсторонені від змагань.

    Збірна Шотландії у партнерстві з Дитячим фондом ООН проведе товариський матч на підтримку України. Шотландська команда зустрінеться зі збірною Польщі 24 березня у Глазго. 10 фунтів стерлінгів з кожного квитка буде пожертвувано для допомоги українським біженцям та дітям.

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    Теги: росія спорт Ольга Харлан фехтувальниця війна Україна #stoprussia
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    Українська фехтувальниця закликала до дискваліфікації російських спортсменів