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    Міський голова Бучі підтвердив визволення міста від російських окупантів

    Мер Бучі записав відео із визволеного міста&nbsp; - Міський голова Бучі підтвердив визволення міста від російських окупантів
    Мер Бучі записав відео із визволеного міста 
    скріншот з відео

    Раніше місцева влада Бучі закликала містян поки що не повертатися додому

    У четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області. Про це сьогодні офіційно повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

    «31 березня увійде в історію нашого населеного пункту, всієї територіальної громади як день звільнення від російських орків, від російських окупантів, нашими Збройними силами України», – зазначив Федорук.

    У Генштабі кажуть, що під час відходу з Бучі окупанти замінували цивільні споруди, об’єкти інфраструктури та ділянки місцевості у межах міста.

    Зокрема, російсько-окупаційні війська замінували кондитерську фабрику в Бучі, а продукцію отруїли.

    Раніше в Київській ОВА писали, що ситуація в Бучанському районі напружена, але контрольована: зокрема, Макарівська та Ірпінська громади перебувають під контролем ЗСУ. З Гостомеля окупанти вийшли, а от на території Бучанської громади ворог окопався.

    Також вже відомо, що Іванків звільнено: селище перейшло під контроль ЗСУ.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна мер Київщина військові Буча Україна окупація звільнення #stoprussia
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    Міський голова Бучі підтвердив визволення міста від російських окупантів