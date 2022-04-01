Міський голова Бучі підтвердив визволення міста від російських окупантів

Раніше місцева влада Бучі закликала містян поки що не повертатися додому

У четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області. Про це сьогодні офіційно повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

«31 березня увійде в історію нашого населеного пункту, всієї територіальної громади як день звільнення від російських орків, від російських окупантів, нашими Збройними силами України», – зазначив Федорук.

У Генштабі кажуть, що під час відходу з Бучі окупанти замінували цивільні споруди, об’єкти інфраструктури та ділянки місцевості у межах міста.

Зокрема, російсько-окупаційні війська замінували кондитерську фабрику в Бучі, а продукцію отруїли.

Раніше в Київській ОВА писали, що ситуація в Бучанському районі напружена, але контрольована: зокрема, Макарівська та Ірпінська громади перебувають під контролем ЗСУ. З Гостомеля окупанти вийшли, а от на території Бучанської громади ворог окопався.

Також вже відомо, що Іванків звільнено: селище перейшло під контроль ЗСУ.

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