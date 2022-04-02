На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)

Українські військові звільнили Шестовицю:

Поблизу Чернігова українські військові звільнили село Шестовиця. Про це повідомило оперативне командування «Північ» на своїй сторінці в Facebook.

«Сиділи орки в чернігівському лісі, курили на колоді, пили воду, сік з Адигеї. Та прийшли #нашікотики з сил спротиву Сіверщини і звільнили Шестовицю. Казочка вам на ніч, українські малята. Разом до перемоги», – написали на сторінці.

Шестовиця – село в Чернігівському районі, з населенням близько 600 осіб.

Нагадаємо, міський голова Бучі підтвердив визволення міста від російських окупантів.