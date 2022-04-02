  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)

    На Чернігівщині ЗСУ звільнили Шестовицю - На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Чернігівщині ЗСУ звільнили Шестовицю
    фото: ОТУ Північ

    Українські військові звільнили Шестовицю:

    Поблизу Чернігова українські військові звільнили село Шестовиця. Про це повідомило оперативне командування «Північ» на своїй сторінці в Facebook.

    «Сиділи орки в чернігівському лісі, курили на колоді, пили воду, сік з Адигеї. Та прийшли #нашікотики з сил спротиву Сіверщини і звільнили Шестовицю. Казочка вам на ніч, українські малята. Разом до перемоги», – написали на сторінці.

    1 з 32
    на весь екран згорнути
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)
    фото: ОТУ Північ

    Шестовиця – село в Чернігівському районі, з населенням близько 600 осіб.

    Нагадаємо, міський голова Бучі підтвердив визволення міста від російських окупантів.

    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина сміття військові Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Сіверщині від окупантів лишилася лише спалена техніка та сміття (фото)