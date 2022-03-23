Українські військові збили сотий, ювілейний літак окупантів

За добу вівторка Протиповітряна оборона України знищила шість літаків, один вертоліт

Сотий літак окупантів – на рахунку героїчних захисників міста-героя Маріуполя

22 березня протиповітряна оборона вирішила не зупинятись на 100 збитому літаку російських окупантів і завдала ворогу суттєвих втрат в повітрі. Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

Ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдавали ударів по наземних цілях, по скупченню техніки та живій силі ворога. Винищувачі здійснювали прикриття з повітря і збили дві крилаті ракети ворога.

Символічно, що сотий, ювілейний літак окупантів – на рахунку героїчних захисників міста-героя Маріуполя.

Справжнє пекельне небо для повітряних терористів влаштували зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України. На їх рахунку – одинадцять повітряних цілей: п’ять літаків, один вертоліт, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня та одна крилата ракета.



Тож маємо такі втрати окупантів за добу 22 березня:

літаки – 6;

вертольоти – 1;

БпЛА (ОТР) – 5;

крилаті ракети – 5.

Нагадаємо, триває 27 день широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей час українські військові ліквідували понад 15 тис. особового складу ворога та 123 гелікоптери.