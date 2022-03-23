Українські військові збили сотий, ювілейний літак окупантів
Сотий літак окупантів – на рахунку героїчних захисників міста-героя Маріуполя
22 березня протиповітряна оборона вирішила не зупинятись на 100 збитому літаку російських окупантів і завдала ворогу суттєвих втрат в повітрі. Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.
Ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдавали ударів по наземних цілях, по скупченню техніки та живій силі ворога. Винищувачі здійснювали прикриття з повітря і збили дві крилаті ракети ворога.
Символічно, що сотий, ювілейний літак окупантів – на рахунку героїчних захисників міста-героя Маріуполя.
Справжнє пекельне небо для повітряних терористів влаштували зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України. На їх рахунку – одинадцять повітряних цілей: п’ять літаків, один вертоліт, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня та одна крилата ракета.
Тож маємо такі втрати окупантів за добу 22 березня:
- літаки – 6;
- вертольоти – 1;
- БпЛА (ОТР) – 5;
- крилаті ракети – 5.
Нагадаємо, триває 27 день широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей час українські військові ліквідували понад 15 тис. особового складу ворога та 123 гелікоптери.