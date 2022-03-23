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    Події в Україні

    Українські військові збили сотий, ювілейний літак окупантів

    За добу вівторка Протиповітряна оборона України знищила шість літаків, один вертоліт - Українські військові збили сотий, ювілейний літак окупантів
    За добу вівторка Протиповітряна оборона України знищила шість літаків, один вертоліт
    фото з відкритих джерел

    Сотий літак окупантів – на рахунку героїчних захисників міста-героя Маріуполя

    22 березня протиповітряна оборона вирішила не зупинятись на 100 збитому літаку російських окупантів і завдала ворогу суттєвих втрат в повітрі. Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

    Ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдавали ударів по наземних цілях, по скупченню техніки та живій силі ворога. Винищувачі здійснювали прикриття з повітря і збили дві крилаті ракети ворога.

    Символічно, що сотий, ювілейний літак окупантів – на рахунку героїчних захисників міста-героя Маріуполя.

    Справжнє пекельне небо для повітряних терористів влаштували зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України. На їх рахунку – одинадцять повітряних цілей: п’ять літаків, один вертоліт, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня та одна крилата ракета.


    Тож маємо такі втрати окупантів за добу 22 березня:

    • літаки – 6;
    • вертольоти – 1;
    • БпЛА (ОТР) – 5;
    • крилаті ракети – 5.

    Нагадаємо, триває 27 день широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей час українські військові ліквідували понад 15 тис. особового складу ворога та 123 гелікоптери.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна Генштаб літак вертоліт військові Україна повітря ракета окупація #stoprussia
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    Українські військові збили сотий, ювілейний літак окупантів