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    Понад 15 тис. загарбників ліквідовано ‒ Генштаб

    З 24.02 по 22.03 окупанти втратили&nbsp;танків ‒ 509 од - Понад 15 тис. загарбників ліквідовано ‒ Генштаб
    З 24.02 по 22.03 окупанти втратили танків ‒ 509 од
    фото: Генштаб

    Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

    Триває 27 день широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей час українські військові ліквідували понад 15 тис. особового складу ворога та 123 гелікоптери. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.03 орієнтовно склали:

    • особового складу близько ‒ 15300 осіб,
    • танків ‒ 509 од,
    • бойових броньованих машин ‒ 1556 од,
    • артилерійських систем – 252 од,
    • РСЗВ ‒ 80 од,
    • засоби ППО ‒ 45 од,
    • літаків – 99 од,
    • гелікоптерів – 123 од,
    • автомобільної техніки ‒ 1000 од,
    • кораблі /катери ‒ 3 од,
    • цистерн з ПММ ‒ 70,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 35.
    • Спеціальна техніка ‒ 15.

    «Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», ‒ йдеться у повідомленні.

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    Триває 27-ма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Суттєвих змін в положенні та характері дій сил оборони протягом останньої доби не відбулося. Збройні сили України та інші складові Сил оборони продовжували завдавати удари по угрупованнях військ ворога, який намагався утримати захоплені рубежі, та досягли успіху на окремих напрямках.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Понад 15 тис. загарбників ліквідовано ‒ Генштаб