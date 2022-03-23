Зеленський обіцяє російським льотчикам неминучу розплату за вбивство цивільних

Зеленський зазначив, що сьогодні українські військові сьогодні знову збивали російські літаки

Російські льотчики неминуче відповідатимуть за вбивство мирних жителів в Україні. Про це заявив у зверненні президент Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що сьогодні українські військові сьогодні знову збивали російські літаки.

«Наші Збройні Сили сьогодні порадували. Знову Чорнобаївка – знову розгром окупантів. Знову збиті російські літаки. Особливо важливо – бомбардувальник над Маріуполем. І так буде з кожним, хто вбиває наших людей, мирних людей на нашій мирній землі», – заявив президент.

Зеленський наголосив на неминучості відповідальності для російських льотчиків, які бомбардують мирні українські міста.

«Так буде з кожним, хто вбиває наших людей, мирних людей на нашій мирній землі. Хочу ще раз повторити всім російським льотчикам, які не думають, який наказ вони виконують. Вбивство цивільних – це злочин. І ви відповідатимете у будь-який спосіб. Сьогодні або завтра – це менш важливо, головне – неминуче–, – заявив Зеленський.

Нагадаємо, триває 27 день широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей час українські військові ліквідували понад 15 тис. особового складу ворога та 123 гелікоптери.