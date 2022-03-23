Зеленський обіцяє російським льотчикам неминучу розплату за вбивство цивільних
Зеленський зазначив, що сьогодні українські військові сьогодні знову збивали російські літаки
Зеленський зазначив, що сьогодні українські військові сьогодні знову збивали російські літаки.
«Наші Збройні Сили сьогодні порадували. Знову Чорнобаївка – знову розгром окупантів. Знову збиті російські літаки. Особливо важливо – бомбардувальник над Маріуполем. І так буде з кожним, хто вбиває наших людей, мирних людей на нашій мирній землі», – заявив президент.
Зеленський наголосив на неминучості відповідальності для російських льотчиків, які бомбардують мирні українські міста.
«Так буде з кожним, хто вбиває наших людей, мирних людей на нашій мирній землі. Хочу ще раз повторити всім російським льотчикам, які не думають, який наказ вони виконують. Вбивство цивільних – це злочин. І ви відповідатимете у будь-який спосіб. Сьогодні або завтра – це менш важливо, головне – неминуче–, – заявив Зеленський.
Нагадаємо, триває 27 день широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей час українські військові ліквідували понад 15 тис. особового складу ворога та 123 гелікоптери.