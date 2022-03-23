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    Події в Україні

    Зеленський обіцяє російським льотчикам неминучу розплату за вбивство цивільних

    Зеленський нагадав військовим льотчикам РФ про неминучість покарання - Зеленський обіцяє російським льотчикам неминучу розплату за вбивство цивільних
    Зеленський нагадав військовим льотчикам РФ про неминучість покарання
    фото: Офіс президента

    Зеленський зазначив, що сьогодні українські військові сьогодні знову збивали російські літаки

    Російські льотчики неминуче відповідатимуть за вбивство мирних жителів в Україні. Про це заявив у зверненні президент Володимир Зеленський.

    Зеленський зазначив, що сьогодні українські військові сьогодні знову збивали російські літаки.

    «Наші Збройні Сили сьогодні порадували. Знову Чорнобаївка – знову розгром окупантів. Знову збиті російські літаки. Особливо важливо – бомбардувальник над Маріуполем. І так буде з кожним, хто вбиває наших людей, мирних людей на нашій мирній землі», – заявив президент.

    Зеленський наголосив на неминучості відповідальності для російських льотчиків, які бомбардують мирні українські міста.

    «Так буде з кожним, хто вбиває наших людей, мирних людей на нашій мирній землі. Хочу ще раз повторити всім російським льотчикам, які не думають, який наказ вони виконують. Вбивство цивільних – це злочин. І ви відповідатимете у будь-який спосіб. Сьогодні або завтра – це менш важливо, головне – неминуче–, – заявив Зеленський.

    Нагадаємо, триває 27 день широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей час українські військові ліквідували понад 15 тис. особового складу ворога та 123 гелікоптери.

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    Теги: росія окупанти війна військові Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський обіцяє російським льотчикам неминучу розплату за вбивство цивільних