У лікарнях Києва поновлюють виконання планових операцій

Йдеться про офтальмологічні операції, зокрема із заміни кришталиків, операції на серці, заміна суглобів

У столиці найближчим часом поновлять планові операції пацієнтів, які зупинили через воєнні дії. Про це повідомили в Київській міській держадміністрації.

«У ситуаціях, коли неекстрені операції дозволяють уникнути тяжких наслідків для здоров’я пацієнта, планові госпіталізації в столиці проводитимуться безвідмовно»,– пояснили в адміністрації.

Йдеться про офтальмологічні операції, зокрема із заміни кришталиків, операції на серці, заміна суглобів тощо.

Медзаклади можуть виконувати планові операції, якщо не зайняті більше 50% ліжок хірургічного профілю.

«»В умовах воєнного стану необхідно мати резерв ліжок для поранених і тих, хто не має шансів вижити без лікарського втручання», – пояснили в КДМА.

Щоб отримати скерування на планову операцію, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря або профільного спеціаліста районного консультативно-діагностичного центру.

До слова, внаслідок ворожого обстрілу Оболонського району Києва в місті пошкоджено дві будівлі та зайнявся вантажний автомобіль. Поранено дві людини, одна загинула.