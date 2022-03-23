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    У лікарнях Києва поновлюють виконання планових операцій

    У лікарнях Києва поновлюють виконання планових операцій

    Йдеться про офтальмологічні операції, зокрема із заміни кришталиків, операції на серці, заміна суглобів

    У столиці найближчим часом поновлять планові операції пацієнтів, які зупинили через воєнні дії. Про це повідомили в Київській міській держадміністрації.

    «У ситуаціях, коли неекстрені операції дозволяють уникнути тяжких наслідків для здоров’я пацієнта, планові госпіталізації в столиці проводитимуться безвідмовно»,– пояснили в адміністрації.

    Йдеться про офтальмологічні операції, зокрема із заміни кришталиків, операції на серці, заміна суглобів тощо.

    Медзаклади можуть виконувати планові операції, якщо не зайняті більше 50% ліжок хірургічного профілю.

    «»В умовах воєнного стану необхідно мати резерв ліжок для поранених і тих, хто не має шансів вижити без лікарського втручання», – пояснили в КДМА.

    Щоб отримати скерування на планову операцію, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря або профільного спеціаліста районного консультативно-діагностичного центру.

    До слова, внаслідок ворожого обстрілу Оболонського району Києва в місті пошкоджено дві будівлі та зайнявся вантажний автомобіль. Поранено дві людини, одна загинула.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У лікарнях Києва поновлюють виконання планових операцій