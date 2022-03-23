Офіс президента анонсував розмову Зеленського з лідером Китаю

В Офісі президента чекають на розмову Зеленського з лідером Китаю

В Офісі президента мають надію, що Пекін відіграє вагому роль у завершенні війни в Україні

Україна чекає на участь Китаю у стримуванні агресивних дій Росії. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в ОПУ сподіваються на розмову голови держави Володимира Зеленського очільника Китаю Сі Цзіньпіна. Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав на сторінці у Twitter.

«Китай є одним із наймогутніших світових лідерів. І Київ сподівається, що Пекін відіграє вагому роль у завершенні цієї війни. Ми очікуємо на розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна», – йдеться у повідомленні.

І Київ сподівається, що Пекін відіграє вагому роль у завершенні цієї війни. Ми очікуємо на розмову @ZelenskyyUa й Сі Цзіньпіна. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 22, 2022

Нагадаємо, що Україна і Росія провели уже кілька раундів переговорів, які нічим конкретним не завершилися. Втім, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що перемовини між Україною та Росією щодо війни тривають досить конструктивно, зокрема, Росія робить багато для того, щоб домовитись.

Минулого понеділка, 14 березня, Офіс президента повідомив про паузу в переговорах з Росією.

Перемовини відновилися у вівторок, 15 березня. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що розглядаються загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни.

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