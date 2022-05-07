Українські військові знищили ворожий безпілотник-розвідник за $7 млн

«Форпост» є дорогим апаратом, який оцінюють у понад $7 млн

«Форпост» може нести озброєння – контейнер з ракетою ПТРК

Підрозділи повітряного командування «Південь» 7 травня знищили розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат противника «Форпост». Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Ворожий безпілотник намагався розвідати розташування об’єктів цивільної та військової інфраструктури півдня країни.

«Форпост» є дорогим апаратом, який оцінюють у понад $7 млн. Він може нести озброєння – контейнер з ракетою ПТРК.

Раніше в акваторії Чорного моря поруч з островом Зміїний українські військові за допомогою безпілотників «Байрактар» знищили російський катер типу «Серна».

«Зміїний – не просто новий захоплюючий серіал, що йде на рекорд по кількості і масштабах! Він був одним із знакових об'єктів на початку цього вторгнення, він став символом міцної скелі нашої непохитності і розбиття найнаполегливіших зусиль ворога!!!», – йдеться у коментарі до відео.

Нагадаємо, нещодавно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив відео, як захисники знищують позиції окупантів на острові Зміїний.