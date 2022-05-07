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    Події в Україні

    Українські військові знищили ворожий безпілотник-розвідник за $7 млн

    &laquo;Форпост&raquo; є дорогим апаратом, який оцінюють у понад $7 млн - Українські військові знищили ворожий безпілотник-розвідник за $7 млн
    «Форпост» є дорогим апаратом, який оцінюють у понад $7 млн
    фото з відкритих джерел

    «Форпост» може нести озброєння – контейнер з ракетою ПТРК

    Підрозділи повітряного командування «Південь» 7 травня знищили розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат противника «Форпост». Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

    Ворожий безпілотник намагався розвідати розташування об’єктів цивільної та військової інфраструктури півдня країни.

    «Форпост» є дорогим апаратом, який оцінюють у понад $7 млн. Він може нести озброєння – контейнер з ракетою ПТРК.

    Раніше в акваторії Чорного моря поруч з островом Зміїний українські військові за допомогою безпілотників «Байрактар» знищили російський катер типу «Серна».

    «Зміїний – не просто новий захоплюючий серіал, що йде на рекорд по кількості і масштабах! Він був одним із знакових об'єктів на початку цього вторгнення, він став символом міцної скелі нашої непохитності і розбиття найнаполегливіших зусиль ворога!!!», – йдеться у коментарі до відео.

    Нагадаємо, нещодавно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив відео, як захисники знищують позиції окупантів на острові Зміїний.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові рекорд Україна серіал безпілотник озброєння окупація #stoprussia
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    Українські військові знищили ворожий безпілотник-розвідник за $7 млн