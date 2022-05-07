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    Працює «Байрактар». Захисники України ефектно знищили ворожий катер біля Зміїного

    Російські окупанти зазнали чергової невдачі поруч з островом Зміїний - Працює «Байрактар». Захисники України ефектно знищили ворожий катер біля Зміїного
    Російські окупанти зазнали чергової невдачі поруч з островом Зміїний

    Острів Зміїний – новий захоплюючий серіал, що йде на рекорд по кількості і масштабах

    В акваторії Чорного моря поруч з островом Зміїний українські військові за допомогою безпілотників «Байрактар» знищили російський катер типу «Серна». Відповідне відео було розміщене Оперативним командуванням «Південь» у Facebook.

    «Зміїний – не просто новий захоплюючий серіал, що йде на рекорд по кількості і масштабах! Він був одним із знакових об'єктів на початку цього вторгнення, він став символом міцної скелі нашої непохитності і розбиття найнаполегливіших зусиль ворога!!!», – йдеться у коментарі до відео.

    Нагадаємо, нещодавно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив відео, як захисники знищують позиції окупантів на острові Зміїний.

    Теги: росія окупанти війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Працює «Байрактар». Захисники України ефектно знищили ворожий катер біля Зміїного