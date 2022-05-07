Працює «Байрактар». Захисники України ефектно знищили ворожий катер біля Зміїного

Острів Зміїний – новий захоплюючий серіал, що йде на рекорд по кількості і масштабах

В акваторії Чорного моря поруч з островом Зміїний українські військові за допомогою безпілотників «Байрактар» знищили російський катер типу «Серна». Відповідне відео було розміщене Оперативним командуванням «Південь» у Facebook.

«Зміїний – не просто новий захоплюючий серіал, що йде на рекорд по кількості і масштабах! Він був одним із знакових об'єктів на початку цього вторгнення, він став символом міцної скелі нашої непохитності і розбиття найнаполегливіших зусиль ворога!!!», – йдеться у коментарі до відео.

Нагадаємо, нещодавно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив відео, як захисники знищують позиції окупантів на острові Зміїний.