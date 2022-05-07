Відомий мовознавець порадив, як називати російських військових

Олександр Авраменко вважає, що від слова «росіяни» слід відмовитися

Відомий український мовознавець Олександр Авраменко вважає, що замість слова «росіяни» органічніше було б вживати «рашисти». Своїми роздумами з цього приводу він поділився на сторінці у Facebook.

«Завелика честь називати путіна, його армію та 83% орків, які підтримують кривавого диктатора, росіянами. Виховані на культурі Пушкіна, Достоєвського, Тургенєва, вони вбивають ні в чому не винних дітей, ґвалтують жінок, руйнують школи, лікарні, музеї, житлові квартали… Ні, це не «вєлікій нарот», це – рашисти», – вважає Авраменко.

Мовознавець також наводить слова відомого українського історика Станіслава Кульчицького: «Слово «нацизм» для Росії не підходить. Радше все-таки те, що там відбувається, – це рашизм. Гітлерівська армія вторгнення була німецькою професійною армією. На окуповані території Гітлер вводив так звані айнзацгрупи, які знищували євреїв, інтелігентів, політкомісарів, тобто зачищували територію від ідеологічного ворога. Щодо решти населення особливих репресій не було. Просто населення мало допомагати німецькій армії продовольством».

«Сподіваюся, слово «рашизм» потрапить не лише до наших словників, а й до всесвітньо відомих Cambridge Dictionary та Oxford Dictionary. Вікіпедія вже дала визначення рашизму», – наголошує мовознавець.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія зможе прозріти та, ймовірно, зрозуміти, що вона накоїла своїм нападом на Україну, лише тоді, коли втратить понад 80 тисяч своїх вояків.

За даними Генштабу, станом на 7 травня під час війни в Україні загинули понад 25 тисяч російських солдатів. Відомо, що росіяни можуть дізнатися правду про втрати своїх земляків лише завдяки статистиці України. Сама ж Росія значно применшує втрати й навіть не публікує статистику у своїх ЗМІ. Також країна-агресор відмовляється забирати трупи своїх військових з української землі, аби не виплачувати родичам загиблих обіцяну допомогу.

Нагадаємо, раніше у Генштабі поінформували, що Росія звозить поранених солдатів у психлікарні. Так, у психіатричній лікарні населеного пункту Малотокмацький Ростовської області перебуває до 800 поранених та до 200 тіл загиблих військовослужбовців противника. Також повідомлялося, що рашисти влаштували на території Донбасу крематорії, де спалюють своїх загиблих вояків.

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