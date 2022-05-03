ЗСУ показали, як знищували ворожі «Раптори» біля острова Зміїний: захопливе відео

Катери знищили за допомогою турецького безпілотника Bayraktar

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив відео, як захисники знищують позиції окупантів на острові Зміїний. 2 травня українські воїни знищили два російські катери «Раптор», які «кружляли» навколо острова Зміїний. Росія захопила його ще 24 лютого.

«До вашої уваги новий серіал від ВМС ЗС України. «Зміїний». Точка неповернення рашиста». Від режисерів культового серіалу «Чорнобаївка», – іронічно написали в Генштабі ЗСУ.

Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео, як Військово-морські сили України знищують російські катери «Раптор» поблизу Зміїного за допомогою турецького безпілотника Bayraktar. Варто зауважити, що «Раптор» – патрульний катер, який вважається найшвидшим судном на озброєнні ВМС країни-агресорки.

Окрім цього, заразом українські захисники вирішили показати, як нищать окупантів на самому острові. Це доводить, що росіянам – не сховатися ніде й Україна ще поверне собі свою землю.

Про те, що українські військові знищили два російські катери біля острова Зміїний повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.