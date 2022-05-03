  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    ЗСУ показали, як знищували ворожі «Раптори» біля острова Зміїний: захопливе відео

    ЗСУ показали, як знищували ворожі «Раптори» біля острова Зміїний: захопливе відео
    фото скріншот відео

    Катери знищили за допомогою турецького безпілотника Bayraktar

    Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив відео, як захисники знищують позиції окупантів на острові Зміїний. 2 травня українські воїни знищили два російські катери «Раптор», які «кружляли» навколо острова Зміїний. Росія захопила його ще 24 лютого.

    «До вашої уваги новий серіал від ВМС ЗС України. «Зміїний». Точка неповернення рашиста». Від режисерів культового серіалу «Чорнобаївка», – іронічно написали в Генштабі ЗСУ.

    Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео, як Військово-морські сили України знищують російські катери «Раптор» поблизу Зміїного за допомогою турецького безпілотника Bayraktar. Варто зауважити, що «Раптор» – патрульний катер, який вважається найшвидшим судном на озброєнні ВМС країни-агресорки.

    Окрім цього, заразом українські захисники вирішили показати, як нищать окупантів на самому острові. Це доводить, що росіянам – не сховатися ніде й Україна ще поверне собі свою землю.

    Про те, що українські військові знищили два російські катери біля острова Зміїний повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 3 травня
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ показали, як знищували ворожі «Раптори» біля острова Зміїний: захопливе відео