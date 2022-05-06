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    Перша українська гаубиця у «натівському» калібрі знищує ворогів (фото, відео)

    САУ &laquo;Богдана&raquo; - Перша українська гаубиця у «натівському» калібрі знищує ворогів (фото, відео)
    САУ «Богдана»

    Наша українська далекобійна САУ «Богдана» була дана нам не Господом, а українським конструкторським талантом

    Перша наша гаубиця у «натівському» калібрі 155 мм. Здана знищувати ворога на відстані у 42 км. Вперше вона пройшла парадом на День Незалежності у 2018 році. Про це на своїй сторінці у Facebook пише Серій Пашинський.

    «У вересні 2019 САУ була повністю готова до держвипробувань. Далі почався повний саботаж. Тодішні керівники Міністерства оборони та Генеральний штабу насмерть блокували подальші випробування. Саме тому відомчі випробування розпочалися тільки за 3 місяці до нападу Росії, тільки після зміни міністра та Головнокомандувача ЗСУ», зазначає політик.

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    Перша українська гаубиця у «натівському» калібрі знищує ворогів (фото, відео)
    Перша українська гаубиця у «натівському» калібрі знищує ворогів (фото, відео)
    Перша українська гаубиця у «натівському» калібрі знищує ворогів (фото, відео)
    Перша українська гаубиця у «натівському» калібрі знищує ворогів (фото, відео)

    За словами Пашинського, 25 лютого розробникам «Богдани» надійшло розпорядження знищити її, щоби САУ не дісталась ворогу. Але політику вдалося врятувати «Богдану», вивезти в тил та передати ЗСУ. Зараз наша далекобійна красуня смажить ворогів.

    «Поки існує Росія існуватиме і загроза. Війна надовго! Сподіваюся, нам вистачить мудрості для того, щоби зрозуміти захищати себе ми мусимо самостійно. Не сподіваючись ні на кого. Тому розвиток вітчизняного ВПК повинен стати нашим пріоритетом! Щоби «Богдана», «Стугна», «Нептун», «Вільха» та інша українська зброя була в руках наших воїнів списом, караючим окупантів!», зазначив Пашинський.

    Нагадаємо, що у Луганській області сили оборони готуються до більш потужних наступів російських окупантів у найближчі три-чотири дні. Про це голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Перша українська гаубиця у «натівському» калібрі знищує ворогів (фото, відео)