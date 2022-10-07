Українські воїни першими у світі працюватимуть на новітніх системах ППО

Фахівці, які будуть використовувати Nasams та Iris-T, уже проходять навчання

Українські військові навчаються управляти системами протиповітряної оборони Nasams та Iris-T. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Україна – перша країна, яка буде використовувати саме Iris-T. Nasams само собою, це вже давно на слуху, будемо очікувати. Дійсно, фахівці, які будуть їх використовувати, уже здобувають певний досвід, певне навчання проходять. З нетерпінням чекаємо, щоб посилити нашу систему ППО, бодай невеликої кількості цих комплексів, але будемо очікувати на більші поставки», –сказав Ігнат.

Iris-T SLM – розроблений Diehl Defence наземний ЗРК на шасі MAN SX 45 (8 x 8) з модифікованими керованими ракетами малої дальності IRIS-T з інфрачервоною головкою самонаведення, оснащений потужним двигуном. Дальність стрільби з вертикальної пускової установки - до 40 км, ураження – 20 км. Може вражати літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, безпілотники, протирадіолокаційні ракети та бомби.

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