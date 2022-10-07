Українські воїни першими у світі працюватимуть на новітніх системах ППО
Фахівці, які будуть використовувати Nasams та Iris-T, уже проходять навчання
Українські військові навчаються управляти системами протиповітряної оборони Nasams та Iris-T. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
«Україна – перша країна, яка буде використовувати саме Iris-T. Nasams само собою, це вже давно на слуху, будемо очікувати. Дійсно, фахівці, які будуть їх використовувати, уже здобувають певний досвід, певне навчання проходять. З нетерпінням чекаємо, щоб посилити нашу систему ППО, бодай невеликої кількості цих комплексів, але будемо очікувати на більші поставки», –сказав Ігнат.
Нагадаємо, Естонія передала ЗСУ дрони, які вилучила в російського далекобійника. Також британська розвідка підрахувала кількість техніки, яку затрофеїли ЗСУ.
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