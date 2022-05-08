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    Російська військова техніка з Криму стягується на кордон із Херсонщиною

    Російська техніка на супутниковому знімку Planet Labs&nbsp; - Російська військова техніка з Криму стягується на кордон із Херсонщиною
    Російська техніка на супутниковому знімку Planet Labs 
    Фото: Радіо Свобода

    Концентрацію військових зафіксовано біля села Філатівка

    На півночі окупованого Криму зафіксовано концентрацію військової техніки агресорів, зокрема зенітно-ракетних сил. На супутникових знімках, опублікованих «Схемами» видно концентрацію техніки біля села Філатівка, що поблизу адмінкордону з Херсонською областю.

    Російські військові розмістили техніку власне у Філатівці, та на двох ділянках поблизу населеного пункту. У травні на одній із цих ділянок кількість військової техніки збільшилася, свідчить супутниковий знімок Planet Labs за 6 травня, який є розпорядженні «Схем».

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    Російська військова техніка з Криму стягується на кордон із Херсонщиною
    Російська військова техніка з Криму стягується на кордон із Херсонщиною
    Російська військова техніка з Криму стягується на кордон із Херсонщиною

    За словами військового експерта, який проаналізував знімок на прохання журналістів, крім казарм на цій території розташований склад паливно-мастильних матеріалів.

    Також можна помітити близько двох сотень бойових броньованих машин різного типу та вантажних і командних автомобілів.

    Окремо з’явилася великогабаритна техніка, що, за словами експерта, може бути зенітними і ракетними пересувними комплексами.

    «За виглядом можна сказати, що це один із трьох видів зенітно-ракетних комплексів, а саме: ракетна система залпового вогню «Смерч», протиповітряні комплекс С-300 або оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер», – розповів військовий експерт.

    Якщо порівнювати з супутниковим знімком цієї місцевості за 27 квітня – техніки було значно менше.

    Така техніка може бути використана для обстрілу позицій українських військових.

    На другій частині Філатівки, де також є військова техніка, кількість її майже не змінилася. Станом на кінець квітня і початок травня на цій території розташовано переважно військові вантажівки та різні види бойових броньованих машин.

    У селі Філатівка з 2018 року розташовані казарми російських прикордонників.

    3 травня «Схеми» повідомляли про стягування росіянами військової техніки до східних кордонів України – Харківської та Луганської областей. Військові РФ розташували значну кількість техніки у Бєлгородській області.

    З початку вторгнення російські окупанти з території тимчасово-окупованого Криму ведуть ракетні обстріли Одеської та Миколаївської областей.

    Також відомо, що кримські солдати-строковики масово залучаються російським командуванням до бойових дій проти України.

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    Теги: Крим росія окупанти війна Херсонщина вантажівки військові військова техніка Україна кордон окупація #stoprussia
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    Російська військова техніка з Криму стягується на кордон із Херсонщиною