Естонія передала ЗСУ дрони, які вилучила в російського далекобійника

Естонські правоохоронці передали Збройним силам України безпілотники, які намагався вивезти з Естонії російський далекобійник. Про це повідомляє пресслужба естонської поліції.

«Пам'ятаєте безпілотники, які ми конфіскували у людини, яка намагалася подарувати їх для російської агресії в Україні? Ці безпілотники таки опинилися в Україні. Але з правильного боку фронту», – йдеться у повідомленні.

Remember the drones we confiscated from a person trying to donate them for the Russian aggression in Ukraine? Well, these drones still made it to Ukraine. But the right way around and on the right side of the battlefront. https://t.co/No38Bbjkom