Естонія передала ЗСУ дрони, які вилучила в російського далекобійника

Росіянин збирався передати дрони окупантам

Естонські правоохоронці передали Збройним силам України безпілотники, які намагався вивезти з Естонії російський далекобійник. Про це повідомляє пресслужба естонської поліції.

«Пам'ятаєте безпілотники, які ми конфіскували у людини, яка намагалася подарувати їх для російської агресії в Україні? Ці безпілотники таки опинилися в Україні. Але з правильного боку фронту», – йдеться у повідомленні.

Remember the drones we confiscated from a person trying to donate them for the Russian aggression in Ukraine? Well, these drones still made it to Ukraine. But the right way around and on the right side of the battlefront. https://t.co/No38Bbjkom — Kaitsepolitseiamet (@kaitsepolitsei) October 3, 2022

У липні в Естонії засудили Володимира Шилова – далекобійника з російського Пскова, який намагався вивезти з країни три дрони та передати їх у користування армії РФ. Чоловік отримав рік в’язниці. Чотири місяці він проведе за ґратами, решта терміну буде умовним.

Окрім того, покарання дістали два чоловіки – Ілля та Руслан Голембовські, які пожертвували гроші на купівлю безпілотників. Вони отримали по п’ять місяців в’язниці.

Як раніше повідомлялося, Естонія має намір вилучати зброю у росіян. МВС готує законопроєкт.

Нагадаємо, Литва, Естонія, Латвія та Польща з 19 вересня закрили в'їзд для росіян, у тому числі з шенгенськими візами, виданими третіми державами.