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Естонія передала ЗСУ дрони, які вилучила в російського далекобійника

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Естонія передала ЗСУ дрони, які вилучила в російського далекобійника
Дррони тепер допомагають українським захисникам
фото ілюстративне

Росіянин збирався передати дрони окупантам

Естонські правоохоронці передали Збройним силам України безпілотники, які намагався вивезти з Естонії російський далекобійник. Про це повідомляє пресслужба естонської поліції.

«Пам'ятаєте безпілотники, які ми конфіскували у людини, яка намагалася подарувати їх для російської агресії в Україні? Ці безпілотники таки опинилися в Україні. Але з правильного боку фронту», – йдеться у повідомленні.

У липні в Естонії засудили Володимира Шилова – далекобійника з російського Пскова, який намагався вивезти з країни три дрони та передати їх у користування армії РФ. Чоловік отримав рік в’язниці. Чотири місяці він проведе за ґратами, решта терміну буде умовним.

Окрім того, покарання дістали два чоловіки – Ілля та Руслан Голембовські, які пожертвували гроші на купівлю безпілотників. Вони отримали по п’ять місяців в’язниці.

Як раніше повідомлялося, Естонія має намір вилучати зброю у росіян. МВС готує законопроєкт.

Нагадаємо, Литва, Естонія, Латвія та Польща з 19 вересня закрили в'їзд для росіян, у тому числі з шенгенськими візами, виданими третіми державами.

Теги: ЗСУ військова техніка чоловік Польща Литва Латвія Естонія гроші

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