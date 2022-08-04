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Військова техніка і мобілізація: Зеленський провів засідання Ставки

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 13:40 glavcom.ua
Військова техніка і мобілізація: Зеленський провів засідання Ставки
Під час засідання було розглянуто ряд невідкладних безпекових питань
фото: сайт президента

Першим у порядку денному обговорено питання щодо стану забезпечення Сил Оборони необхідним озброєнням

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 4 серпня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглянули ряд невідкладних безпекових питань. Про це повідомляє пресцентр РНБО.

«4 серпня 2022 року під головуванням Президента України –Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Під час засідання, у якому взяли участь ключові керівники сектору безпеки і оборони, було розглянуто ряд невідкладних безпекових питань», – ідеться в повідомленні.

Першим у порядку денному обговорено питання щодо стану забезпечення Сил Оборони необхідним озброєнням та військовою технікою.

Було також заслухано інформацію щодо стану виконання рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, прийнятих на попередніх засіданнях, і наголошено на персональній відповідальності керівників сектору безпеки і оборони за виконання наказів та директив.

На засіданні заслухано доповідь стосовно продовження дії Зведеного плану територіальної оборони та звіт про перебіг загальної мобілізації.

Ставка верховного головнокомандувача – це орган найвищого військового керівництва, що здійснює стратегічне управління військовими формуваннями у період війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський видав Указ «Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача». Відповідний документ з’явився 24 лютого.

До складу Ставки Верховного Головнокомандувача увійшли 21 представник вищого керівництва країни. Очолив її сам Зеленський, координатором є секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Зокрема, Данілов повинен організувати діяльність Ставки Верховного Головнокомандувача, визначити основні та запасні місця її роботи.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін обговорив із головою Міноборони України Олексієм Резніковим результати останньої зустрічі у форматі «Рамштайн». Ллойд запевнив, що США працюють над тим, щоб якнайшвидше доставити в Україну додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи Himars для протидії російській агресії. 

 

Теги: Володимир Зеленський війна РНБО

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