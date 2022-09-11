Воїни підняли прапор України над міськрадою Ізюма (відео)

«Все відновимо. Ізюм був, є і буде Україна»

Збройні сили України встановили український прапор у центрі Ізюма на Харківщині. Відповідне відео з’явилося в мережі.

«Навколо все зруйновано. Але нічого. Все відновимо. Ізюм був, є і буде Україна», – сказав офіцер Юрій Кочевенко з центральної площі Ізюма.

Відомо, що Ізюм загарбники окупували на початку березня. З 6 березня тривали інтенсивні обстріли міста та авіаудари, вся інфраструктура міста знищена, практично на 80% зруйнована житлова забудова. З 2 квітня місто повністю окуповане. В Ізюмі немає електрики, води й газу. 10 вересня Збройні сили України звільнили Ізюм від російських окупантів.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.