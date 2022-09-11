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Затримано ексголову СБУ Харківщини Дудіна, – ЗМІ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Затримано ексголову СБУ Харківщини Дудіна, – ЗМІ
Затримання відбувалося в одній з областей на заході України
Суспільне Харків

Дудіна підозрюють у державній зраді

Романа Дудіна, який до кінця травня очолював Управління Служби безпеки України у Харківській області, затримали і оголосили підозру. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Відомо, що Дудіна підозрюють у державній зраді та залишенні місця служби. Зазначається, що затримання відбувалося в одній з областей на заході України.

Інформацію щодо Дудіна перевіряло ДБР.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Дудіна з посади після поїздки на Харківщину 29 травня. Тоді глава держави сказав, що посадовець «не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто».

Згодом Дудін звернувся до президента України з вимогою публічно спростувати «інформацію про бездіяльність керівництва Управління СБУ в Харківській області та вибачитися перед особовим складом зазначеної структури». Він також вважає, своє звільнення Дудін вважає «замовленням» та результатом інтриг голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

 

Теги: ДБР СБУ Харківщина

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