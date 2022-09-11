Звільнена Харківщина: поліцейські повертаються на свої робочі місця (відео)

Офіцер Сергій Сало показав, як повертає свою табличку на робоче місце

Українські поліцейські повертаються на свої робочі місця у звільнених населених пунктах Харківщини. Офіцер Ізюмського районного управління поліції Сергій Сало показав, як повертає на своє місце відповідну табличку.

«І кожен сантиметр нашої рідної землі повернемо, а ім’я кожного захисника прославлятимемо», – йдеться на сторінці Поліцейські офіцери громад у Facebook.

Раніше повідомлялося, що українські воїни звільнили село Гоптівка на кордоні з РФ.

Крім цього, українські військові підняли український прапор ще у низці селищ на Харківщині.

Селище Козача Лопань на кордоні з РФ також звільнене від російських окупантів.

Нагадаємо, всього у Харківській області українські захисники вже звільнили близько 40 населених пунктів.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.