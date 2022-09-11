Харківщина: ще кілька сіл повернулись під контроль України (фото, відео)

Воїни звільнили ще п'ять населених пунктів на Харківщині

ЗСУ, ймовірно, продовжують рух у бік Вовчанська

Українські військові підняли український прапор ще у низці селищ на Харківщині.

За інформацією Telegram-каналів під контроль України повернулись такі населені пункти:

Кондрашівка;

Великі Проходи;

Великі Хутори;

Гнилиця Перша;

Токарівка.

Військові, ймовірно, продовжують рух у бік Вовчанська.

Раніше повідомлялося, що селище Козача Лопань на кордоні з РФ – звільнене від російських окупантів.

Нагадаємо, всього у Харківській області українські захисники вже звільнили близько 40 населених пунктів.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.