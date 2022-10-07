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Українські воїни збили ще один «Алігатор» росіян

Надія Клочко
glavcom.ua
Українські воїни збили ще один «Алігатор» росіян
Окупаційні війська втратили ще один вертоліт
Ілюстраційне фото

Список втрат ворога поповнився ще одним гелікоптером Ка-52

У п'ятницю, 7 жовтня, Повітряні сили України знищили гелікоптер російської армії Ка-52, також відомий як «Алігатор». Про це йдеться у повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.

«7 жовтня, близько 8.00, на півдні України, зенітним ракетним підрозділом Повітряне командування «Центр» Повітряних Сил знищено ударний вертоліт окупантів Ка-52 «Алігатор», – розповіли військові.

Українські воїни збили ще один «Алігатор» росіян фото 1

Зазначимо, нещодавно українські військові знищили на Півдні ще один ворожий гелікоптер Ка-52

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, українські військові від початку повномасштабного вторгнення знищили щонайменше 233 гелікоптери росіян. Кількість втрат ворога у живій силі наближається до 62 тис. осіб. 

Нагадаємо, триває 226 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку.

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Теги: війна окупанти вертоліт росія

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