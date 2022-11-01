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Зливав дані про переміщення ЗСУ: суд виніс вирок мешканцю Дніпра

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зливав дані про переміщення ЗСУ: суд виніс вирок мешканцю Дніпра
Суд визнав винним та засудив до п'яти років позбавлення волі жителя Дніпра
фото ілюстративне

Чоловік за допомогою Telegram передавав адміністраторам проросійських каналів відеозаписи з дислокацією підрозділів ЗСУ

Мешканця Дніпра засудили до п'яти років позбавлення волі за несанкціоноване поширення інформації про переміщення Збройних сил України. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«За публічного обвинувачення прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури суд визнав винним та засудив до п'яти років позбавлення волі місцевого жителя за несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України та інших збройних формувань (ч. 2 ст. 114-2 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Прокурори в суді довели, що чоловік за допомогою листування у месенджері Telegram передавав адміністраторам проросійських каналів у соціальних мережах відеозаписи з дислокацією підрозділів Нацгвардії, переміщення ЗСУ та військової техніки на території м. Дніпра.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки затримала диверсанта російської воєнної розвідки, який готував вибухи на об’єктах залізничної інфраструктури на півдні України. Слідство встановило, що ворожим поплічником виявився колишній посадовець одного з райвідділів міліції в Одесі. Після початку повномасштабного вторгнення він був завербований представником РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні.

Нагадаємо, триває 251 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони України на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Теги: ЗСУ Дніпро прокуратура війна росія окупанти Україна

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