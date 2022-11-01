Під Бахмутом ЗСУ збили білоруський вертоліт із бойовиками «Вагнера» (відео)

Бійці «Вагнера», щоб були в гелікоптері, загинули

Під Бахмутом Донецької області Збройні сили України збили російський гелікоптер Мі-8, який належав ПВК «Вагнера». Про це повідомив українських журналіст Денис Казанський з посиланням на інформацію ворожих телеграм-каналів.

Судячи з повідомлень, у гелікоптері були російські офіцери, які загинули.

Казанський звернув увагу на те, що вертоліт, швидше за все, був білоруським. Бортові номери та прапор Білорусі на ньому були зафарбовані, але їх можна ідентифікувати.

Нагадаємо, 31 жовтня зенітники Повітряних сил збили два російські гелікоптери в небі над Херсонською областю.

Раніше стало відомо, що власник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин створює військову структуру, паралельну збройним силам Росії, яка може стати загрозою правлінню Путіна – принаймні в інформаційному просторі.