Генштаб повідомив, куди окупанти перемістили свою «адміністрацію» з Херсона

За інформацією Генштабу, ворог вдається до залякування цивільних мешканців

Російські загарбники перемістили свою «адміністрацію» з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона розміщена в окупованому Скадовську. Про це повідомляє Генштаб Міноборони у вечірньому зведені.

«Окупанти продовжують примусове переміщення цивільного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Ворог вдається до залякування цивільних мешканців, поширюючи інформацію про можливий підрив греблі Каховської ГЕС. Водночас, місцеве населення позбавлене засобів комунікації. Російську окупаційну адміністрацію Херсона переміщено до міста Скадовськ», – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, триває 251-ша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.