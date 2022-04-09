Українські захисники збили ворожий безпілотник із дивною деталлю (фото)

Напередодні військовим вдалося знешкодити на Луганщині ворожий БПЛА «Орлан-10»

Українські захисники «посадили» сучасний російський безпілотний літальний апарат «Орлан-30». Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, військових здивував паливний бак апарату, його було виготовлено із прозорої пластикової пляшки.

Також повідомляється, що це вже другий збитий безпілотник за два дні. Напередодні військовим вдалося знешкодити на Луганщині ворожий БПЛА «Орлан-10».

Раніше українські військові показали на відео, як знищують техніку окупантів. За лічені секунди танк спалахнув і перетворився на купу обгорілого металу.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен пообіцяв, що Україна матиме десять протитанкових систем на кожен російський танк.

Державний секретар США зазначив, що всі сценарії війни з Росією завершаться перемогою України.