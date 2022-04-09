Зеленська у відвертому інтерв'ю розповіла, чому не бачиться з чоловіком

Олена Зеленська зізналася, що спілкується з чоловіком лише телефоном

Дружина президента Володимира Зеленського Олена вперше з початку війни дала інтерв'ю виданню Vogue, у якому згадала до дрібниць ранок 24 лютого, а також розповіла, як її сім'я живе у воєнний час.

«Я добре пам'ятаю початок. Напередодні був звичайний робочий день та вечір. Діти повернулися зі школи, буденні домашні турботи, підготовка до наступного навчального дня… Так, ми всі останні тижні жили у напрузі, всюди говорили про можливе вторгнення. Але до кінця не вірилося, що таке може статися. У ХХІ столітті? У сучасному світі?.. Я отямилася від дивних глухих звуків. Десь між

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четвертою та п'ятою ранку. Не одразу навіть зрозуміла, що це вибухи… Чоловіка поряд у ліжку не було. Я встала і побачила його: він був уже одягнений, у костюмі, як завжди (це востаннє він одягнув костюм і білу сорочку, з тих пір завжди у «воєнці»). «Почалося», – все, що сказав. Ні, паніки не було. Розгубленість хіба. Що нам із дітьми робити? «Чекайте, я повідомлю. Про всяк випадок зберіть речі першої необхідності та документи. І він вирушив із дому», – згадує Олена.

«На емоції часу не лишалося, – продовжує Олена. – Треба було дбати про дітей, їхній емоційний стан насамперед. Тому я намагалася бути впевненою, енергійною, навіть усміхалася, пояснюючи їм, чому треба спускатися до підвалу, чому не можна вмикати світло. Оптимістично відповідала на запитання, коли ми побачимо тата: «Звичайно, скоро». Перші дні я сподівалася, що нам можна залишитися всім разом. Але офіс президента перетворився на військовий об'єкт. Президент із командою там і трудяться, і живуть. Тому нам із дітьми було наказано переміститися у безпечне місце. Якщо в Україні взагалі можна зараз знайти абсолютно безпечне місце… З того часу ми спілкуємося з Володимиром лише телефоном».

На запитання, чи говорить Олена із 17-річною донькою та 7-річним сином про війну, вона відповіла: «Дітям не треба нічого пояснювати, вони всі знають, як кожна дитина в Україні. Усі розуміють та відчувають. Звичайно, війна – це не те, що потрібно бачити дітям. Але вони дуже чесні та відверті. Від них нічого не приховаєш. Тому найкраща стратегія – правда. Отже, з дочкою та сином обговорюємо все, що відбувається. Намагаюся відповідати на запитання. Загалом намагаємося говорити. Тому що промовляти те, що болить, не мовчати – це перевірена психологічна стратегія, вона працює».

Нагадаємо, перша леді країни Олена Зеленська написала відкритого листа до усіх світових ЗМІ, де вона розповіла про життя у війні та закликала закрити небо над Україною.

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