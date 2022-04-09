Священика московської церкви затримали за співпрацю з Росією

Настоятель храму надавав вказівки прихожанам щодо надання допомоги збройним силам Росії

На Дніпропетровщині силовики викрили священнослужителя Української православної церкви московського патріархату на співпраці з країною-агресором. Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

«За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру настоятелю храму однієї з єпархій Української православної церкви московського патріархату на Дніпропетровщині за фактом пособництва у плануванні, розв'язуванні та веденні агресивної війни та дій, спрямованих на розпалювання національної та релігійної ворожнечі та ненависті», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що починаючи з 24 лютого 2022 року, після вторгнення збройних сил РФ на територію України, священнослужитель під час молитовних богослужінь перед своєю паствою та відвідувачів підтримував позицію Патріарха російської православної церкви Кирила та дії окупаційної влади Росії, виправдовував військове вторгнення агресора щодо нашої держави.

Також настоятель храму надавав вказівки прихожанам щодо надання допомоги ворожим збройним силам.

За місцем проживання підозрюваного під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку та документацію про підтримку агресора.

Священнику обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, що відомий російський телепропагандист Володимир Соловйов істерично відреагував на появу законопроектів про заборону діяльності УПЦ (МП), закликавши припинити будь-які переговори із Україною і воювати до перемоги.

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