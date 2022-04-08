Донеччина: число загиблих на вокзалі у Краматорську зросло, є жертви в інших містах

В Авдіївці росіяни вбили 5 цивільних, у тому числі цілу сім’ю із чотирьох людей

Кількість загиблих внаслідок удару по залізничному вокзалу Краматорська зросла до 52, поранено 109 осіб. Про це повідомив очільник Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.

Він також розповів про загибель людей внаслідок ворожих обстрілів в інших містах регіону.

«В Авдіївці росіяни вбили 5 цивільних, у тому числі цілу сім’ю із чотирьох людей. Ще одна людина загинула у Вугледарі. Окрім поранених у Краматорську, в області ще 4 людини одержали поранення: 2 в Авдіївці, 1 у Красногорівці та 1 у Вугледарі. Вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого і 3 поранених у Маріуполі, але точну кількість жертв у Маріуполі і Волновасі встановити наразі неможливо», – ідеться у повідомленні в Telegram-каналі Кириленка.

Як повідомлялося, російські військові обстріляли сьогодні вокзал у Краматорську. Внаслідок вибуху касетного боєприпасу загинули 50 осіб, із них п’ятеро − діти.

Жителі Краматорська розповіли про момент влучення ракети на територію залізничного вокзалу міста.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракетний удар по залізничному вокзалу Краматорська – черговий воєнний злочин Росії, за який кожен, хто причетний до його скоєння, буде притягнутий до відповідальності.

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