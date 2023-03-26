Український десантник знищив у одному бою п’ять танків та три БМП

Противник вдався до масованого штурму українських позицій, але напоровся на спротив десантників

Військовий уразив ворожу техніку з комплексу Javelin

Десантник 79-ї окремої десантно-штурмової бригади знищив у одному бою вісім одиниць бронетехніки противника: п’ять танків та три БМП. Про це повідомляє пресслужба бригади.

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Так, днями противник вдався до масованого штурму українських позицій, в районі Мар'їнки. Утім, на заваді російським окупантам стали мужність та військова вправність десантників.

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Уміло застосовуючи маневр, постійно змінюючи вогневі позиції, військовослужбовець протитанкового резерву за допомогою американського протитанкового комплексу Javelin знищив 8 одиниці бронетехніки.

Справу довершила артилерія бригади, яка нанесла потужне вогневе ураження по іншій бронетехніці противника. Крім того, влучний вогонь зі стрілецької зброї, яким десантники зустріли ворожу піхоту, не залишив противнику жодних шансів на успіх.

Усього в цьому важкому бою було знищено 5 танків і 7 БМП противника.

Раніше десантники знищили підрозділ окупантів, одягнених у форму ЗСУ.

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Також українські захисники знищили реактивну систему залпового вогню, артилерійську гармату та склад боєприпасів російських окупантів на Кінбурнській косі у Миколаївській області.